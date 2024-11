Aroganță sau ignoranță?   Portarul celor de la Midtjylland nu știe niciun jucător de la FCSB, înaintea meciului din Europa League

Înaintea duelului din Europa League, Elias Olaffson (24 de ani) a vorbit despre perioada slabă prin care trece Midtjylland.

În plus, portarul a declarat că nu știe niciun nume al jucătorilor de la FCSB.

FCSB - Midtjylland se joacă astăzi, de la ora 19:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Înaintea meciului direct, danezii se află pe locul 7 în clasamentul Europa League, având 7 puncte. FCSB ocupă locul 13, cu 6 puncte din primele 3 etape.

Olaffson, aroganță sau ignoranță?

Pe plan intern, Midtjylland a suferit două eșecuri importante în ultimele 2 partide: 1-5 împotriva celor de la Brondby și 0-1 în Cupa Danemarcei, cu același adversar.

La conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, portarul Olaffson a recunoscut forma slabă prin care echipa sa trece, însă este convins că danezii pot obține cele 3 puncte în deplasarea de la București.

Surprinzător, Olaffson a declarat că nu cunoaște numele jucătorilor adverși, dar cu toate acestea, Midtjylland și-a studiat următorii adversari.

„ Nu le ştiu numele jucătorilor. Am văzut unele videoclipuri, dar nu ştiu numele jucătorilor. Aşteptăm acest meci, este plăcut să joci în această competiţie. Ne aşteptăm la o atmosferă frumoasă.

Suntem într-un moment greu, am pierdut cu Brondby, a fost o înfrângere grea, dar vom reveni, sunt sigur, avem încredere în ceea ce facem.

Cred că putem câştiga, cu siguranţă va fi un meci greu, dar cred că avem ce trebuie pentru a obţine victoria”, a declarat Elias Olaffson.

FCSB nu este speriată de Midtjylland

Adrian Șut a prefațat duelul cu danezii, iar la conferința de presă dinaintea meciului, mijlocașul FCSB a afirmat că echipa sa este gata să obțină o victorie importantă.

„O să fie o partidă dificilă, am făcut vizionare în această dimineață, i-am analizat și am văzut că sunt o echipă bună, dar cred că, dacă respectăm ceea ce am pregătit tactic, o să facem față cu brio și putem să luăm cele trei puncte , la final să ne bucurăm și să fim cu un pas mai aproape de obiectiv.

N-aș vrea să spun că o victorie a noastră ar fi o surpriză, se întâmplă surprize foarte mari în Champions League, în Europa.

Este o echipă care nu a fost învinsă, dar și noi am făcut meciuri foarte bune în Europa, am fost o echipă matură și cred că putem să câștigăm acest meci.”, a declarat Adrian Șut.

