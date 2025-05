Elevii lui Elias Charalambous au suferit doar 10 înfrângeri, în cele 62 de meciuri jucate până acum în acest sezon.

U CLUJ - FCSB 0-2 . Basarab Panduru: „FCSB nu poate fi oprită”

„ Pare că FCSB nu poate fi oprită de nimic și de nimeni. Aseară, probabil că au băut șampanie, astăzi câștigă. Și dacă le dai un punct în loc de unul și jumătate în campionatul regulat, tot campioni sunt.

Adversarul începe orice frază cu «dacă». «Dacă am fi marcat, dacă am fi făcut...»

FCSB nu s-a omorât cu jocul, dar marchează. Nici nu-ți dai seama că Ștefănescu a fost rezervă neutilizată, iar el intră cu o fragilitate și marchează cu ușurință. Bravo lui! Nu era ușor”, a spus Panduru la Prima Sport.

FCSB a încheiat sezonul cu un bilanț impresionant: 34 de victorii, 18 remize și doar 10 înfrângeri – patru în Superligă, patru în Europa League, una în preliminariile Ligii Campionilor și una în Cupa României.

Marius Ștefănescu: „Mă bucur pentru aceste goluri”

Ștefănescu a fost criticat de multe ori de patronul Gigi Becali de-a lungul sezonului, însă fotbalistul transferat de la Sepsi a înscris „dubla” și a ajuns la 8 goluri înscrise pentru FCSB.

„Cred că am jucat foarte bine în seara asta, am demonstrat de ce suntem campioni, ne-am respectat pe noi și mă bucur foarte mult că am reușit să ajut echipa.

M-am bucurat, n-am mai înscris de mult, îmi doream foarte mult, dar nu e cel mai important cine înscrie, echipa e primordială, s-a văzut în acest sezon. Dar mă bucur pentru aceste două goluri.

Am fost foarte bine mobilizați, am știut de ce venim aici, chiar dacă eram campioni de aseara. Am venit să câștigăm acest meci și s-a văzut că nu s-a pus problema cine va câștiga acest campionat.

Nu avem cum să o lăsăm mai moale, trebuie să ne facem treaba cei care intrăm pe teren și sunt singur că vom da tot ce avem mai bun din noi”, a declarat Ștefănescu, la Digi Sport.

VIDEO. Marius Ștefănescu, „dublă” în meciul cu U Cluj

22 de meciuri a strâns Panduru pentru România, în care a marcat un gol, conform transfermarkt.com

După încheierea carierei de jucător, Basarab Panduru a activat și în roluri de antrenor la cluburi din România precum Poli Timișoara, Oțelul Galați, FC Vaslui, Farul și Progresul București .

De asemenea, a ocupat și poziția de director sportiv la FCSB.

