Ovidiu Petre a îndeplinit funcția de analist, însă i se termină înțelegerea la finalul acestei luni

Fostul mijlocaș a fost cooptat în staff în urmă cu aproape 5 ani

FCSB a câștigat titlul după o pauză de 9 ani, însă chiar la finalul acestui sezon, clubul se află într-o situație atipică: întregului staff tehnic urmează să-i expire contractul.

Înțelegerile vor fi scadente la 30 iunie, inclusiv cei doi care au avut rol principal în coordonarea echipei: Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Analist va fi Ionuț Zottu

Dacă în privința majorității covârșitoare a celor din staff s-a decis să se facă o propunere de prelungire, există și unul care nu va fi ofertat și astfel va fi nevoit să părăsească echipa.

E vorba despre Ovidiu Petre, care a îndeplinit rolul de analist. Plecarea lui nu va lăsa descoperit staff-ul tehnic, pentru că în club există un analist, care are de mai multă vreme acest rol. E vorba despre Ionuț Zottu.

S-a dorit să fie secund, dar n-avea licență

Ovidiu Petre a fost adus în urmă cu aproape 5 ani, mai precis în septembrie 2019.

La acel moment, antrenor principal era Bogdan Argeș Vintilă și Petre era văzut ca secund. N-a putut să aibă acest rol fiindcă nu deținea licență care să-i permită să fie A2. Acesta a fost și motivul pentru care s-a ales varianta de a fi analist și de a nu sta pe bancă la meciuri.

„Mă bucur foarte mult că am revenit la echipa la care am cunoscut cele mai mari satisfacții și pentru care am evoluat și am înscris în Champions League.

Îmi doresc să ajut cât mai mult staff-ul tehnic și jucătorii și împreună să obținem multe succese”, a spus Ovidiu Petre când a fost prezentat oficial la FCSB.

A jucat în Champions League, a fost vândut în Arabia Saudită

El a fost instalat de Narcis Răducan, care la acea vreme era director sportiv la FCSB.

„Ovidiu Petre este o persoană extraordinară, nu cred că este cineva care să poată spune ceva rău despre el. E important să ai lângă tine oameni implicați în acest fenomen, iar el este un exemplu “, a fost și prezentarea pe care i-a făcut-o Narcis Răducan.

Ovidiu Petre (42 de ani) a jucat în trecut pentru clubul roș-albastru. Mai precis între 2006 și 2010. El a fost cumpărat de la Poli Timișoara pentru o sumă imensă, 1,5 milioane de euro.

A avut prestații bune, a jucat 3 ani la rând în grupele Champions League și o dată în primăvara Cupeu UEFA. În vara lui 2010 a fost vândut, tot pe 1,5 milioane de euro, în Arabia Saudită, la Al Nasr, actualul club al lui Cristiano Ronaldo.