FCSB - PAOK. Presa din Grecia o atacă dur pe campioana României cu două zile înaintea partidei retur de la București.

FCSB - PAOK va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, cu începere de la ora 19:45. În tur, campioana s-a impus, scor 2-1, pe Toumba.

Câștigătoarea va da peste Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt în optimile competiției.

Jurnalistul grec Dimitris Tsorbatzoglou cataloghează victoria FCSB de pe Toumba drept un furt, îl numește huligan pe Bîrligea și speră ca PAOK să facă dreptate în fața „vicleniei unei echipe care joacă «murdar»”.

FCSB - PAOK. Reacție fără filtru din Grecia: „Bîrligea, un huligan! PAOK trebuie să facă dreptate”

„PAOK încă nu realizează cum au reușit românii să fure atât de grav într-un meci european.

Am văzut ce s-a întâmplat cu Taison, am văzut gestul de huligan al lui Bîrligea, care l-a împins și accidentat pe Michailidis, dar nu am văzut măsuri luate pentru lovitura cu sânge rece aplicată lui Samatta după golul anulat pentru ofsaid (n.r. - Ngezana i-a pus piedică).

Nu știu dacă PAOK ar trebui să stea cu gândul, mai ales cu Steaua (n.r. FCSB), mai mult la cum ar trebui să facă față la viclenia unei echipe care joacă «murdar» decât la aspectul tactic și pur fotbalistic.

Nu știu... Singurul lucru pe care ar trebui să-l facă e să găsească o cale prin care să facă dreptate prin fotbal”, a scris Tsorbatzoglou pentru gazzeta.gr.

Ngezana, inamicul #1 al grecilor

În minutul 45+1 la un duel pe partea dreaptă a terenului, Taison a încercat să ia o acțiune personală, dar a fost blocat fără fault, în opinia „centralului”, de Siyabonga Ngezana.

Experimentatul mijlocaș brazilian al celor de la PAOK s-a arătat nemulțumit de decizia arbitrului belgian și a început să protesteze, moment în care „centralul” Lawrence Visser i-a făcut semn să tacă.

Taison nu s-a oprit și a continuat să gesticuleze, moment în care arbitrul i-a acordat al doilea cartonaș galben. Și primul, încasat în minutul 33, îl primise tot pentru proteste.

Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, s-a bucurat ca la un gol după decizia arbitrului, astfel că a fost și el avertizat. Sud-africanul a fost schimbat la pauză.

Campioana României a profitat de eliminarea lui Tailson și a egalat prin Gheorghiță la 5 minute după reluarea jocului. După alte 5 minute, Dawa a reușit să înscrie și el după un corner.

Ngezana i-a enervat pe greci și a doua zi după meci, când a postat pe contul său de Instagram imagini de la momentul când a provocat eliminarea lui Taison.

FCSB - PAOK e sold-out!

Peste 50.000 de fani ai roș-albaștrilor vor fi prezenți, joi, pe Arena Națională, într-o partidă care poate aduce o calificare de prestigiu în optimile de finală ale Europa League.

Grecii sunt așteptați și ei într-un număr considerabil. Cele 4.000 de bilete puse la dispoziție s-au vândut în doar două ore.

În acest moment, singura modalitate de a mai face rost de bilet la meci este prezența la casele de bilete, înaintea partidei.

Organizatorii au „blocat” aproximativ 300 de bilete pentru suporterii care nu se descurcă să-și achiziționeze bilete online.

Doar din vânzarea biletelor la meciul cu PAOK Salonic, FCSB va încasa 900.000 de euro. Jumătate din cât s-a obținut pentru meciul cu Manchester United.

În acest sezon 2024/2025, inclusiv cu acest meci, încasările FCSB din bilete ajung la aproximativ 5.000.000 de euro.