Morientes, în spital!  Fostul atacant al lui Real Madrid, diagnosticat cu embolie pulmonară: „Am tras o sperietură de moarte!” 

Fostul mare atacant spaniol Fernando Morientes (49 de ani) a ajuns la spital unde a fost diagnosticat cu embolie pulmonară din cauza numeroaselor zboruri pe care e nevoit să le facă.

Fernando Morientes, fost atacant la Real Madrid, AS Monaco, Liverpool sau Valencia, cu 47 de meciuri și 27 de goluri în naționala Spaniei, a ajuns pe mâna medicilor.

Actualmente comentator sportiv la „Tiempo de Juego”, de la COPE, spaniolul a povestit cum l-a afectat ritmul infernal al călătoriilor sale, în special cele cu avionul.

Citește și Zborurile lui Iohannis Suma plătită de statul român pe avionul privat folosit de fostul președinte pentru a asista la Jocurile Olimpice din 2024 Citește mai mult Zborurile lui Iohannis Suma plătită de statul român pe avionul privat folosit de fostul președinte pentru a asista la Jocurile Olimpice din 2024

Morientes a ajuns la spital unde a fost diagnosticat cu embolie pulmonară (atunci când un cheag de sânge, cel mai frecvent de la nivelul unei vene profunde, se desprinde și ajunge la nivelul plămânilor).

Fernando Morientes: „Nu am vrut să merg la spital”

Fernando Morientes s-a simțit rău într-o seară, însă nu a vrut să meargă la spital. A apelat la medici când a simțit că nu mai este de glumă.

„Mi-aș dori ca oamenii să învețe din greșeala mea. Eu nu am știut și dacă aș fi știut nu aș fi făcut ce am făcut.

„ Mă simțeam rău după atâtea călătorii. Pe drumul de întoarcere de la Huelva la Madrid, mă durea foarte tare în piept, o durere pătrunzătoare sub stern, am crezut că am ceva la stomac și nu am vrut să merg la spital.

Seara m-am simțit și mai rău și am mers la medic. Au constatat că enzimele mele cardiace erau foarte ridicate și s-au speriat. M-au supus unei serii de analize și au detectat o acumulare de lichid în pleură și și-au dat seama că e vorba despre o embolie pulmonară.

S-a format un cheag pe partea din spate a genunchiului meu din cauza timpului petrecut în aer, în avioane și în mașină. Acest lucru ar fi fost rezolvat cu heparină. Sângele meu s-a îngroșat în aer și acel tromb s-a dus la plămân. Asta mi-a făcut rău”, a declarat Fernando Morientes, conform Marca.

Am petrecut cinci zile cumplite în spital. Am tras o sperietură de moarte! Medicii mi-au spus că mă voi recupera complet, dar că, de acum, va trebui să fiu mai atent la călătorii.

De asemenea, Morientes a dorit să tragă un semnal de alarmă pentru cei care sunt obișnuiți să călătorească foarte mult.

„Este important ca oamenii care călătoresc des să cunoască aceste pericole. Este bine să ai o doză de heparină și să călătorești când este cu adevărat necesar. Dacă nu, recomand să luați decizii mai bune și să nu călătoriți încontinuu, așa cum fac eu”, a completat Morientes.

Cifre statistice din cariera lui Fernando Morientes:

la Real Madrid: 272 de meciuri, 100 goluri și 34 de pase decisive

la Valencia: 102 meciuri, 34 de goluri și 3 pase decisive

la Zaragoza: 77 de meciuri, 31 de goluri

la Liverpool: 61 de meciuri, 12 goluri, 7 pase decisive

la Monaco: 42 de meciuri, 22 goluri, 5 pase decisive

la Albacete: 26 de meciuri, 6 goluri

la Marseille: 19 meciuri, 1 gol, 1 pasă decisivă

Citește și