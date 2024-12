ROMÂNIA - UNGARIA 29-37. Florentin Pera (45 de ani) a vorbit după înfrângere despre modul în care a fost formată echipa maghiară, care ar trebui să fie un model pentru România

România a pierdut cu scorul de 29-37, în fața Ungariei, în penultima rundă a grupei principale I de la Campionatul European de handbal feminin, și a ieșit din cursa pentru semifinale.

„Tricolorele” nu au mai putut trece și de Ungaria, care a ajuns la 6 victorii din tot atâtea partide, la EHF Euro 2024.

Întreg lotul maghiarelor este format după grupul care în 2018 câștiga titlul mondial la junioare.

Alături de jucătoare, și Vladmir Golovin a fost promovat la prima reprezentativă.

Florentin Pera: „Ungaria este un exemplu foarte bun pentru România”

Selecționerul României este de părere că echipa noastră națională se poate inspira din modul în care Ungaria a fost construită.

„Ungaria e un exemplu foarte bun. Și noi ar trebui să îl urmăm. Nicio echipă nu poate deveni medaliată peste noapte. Noi avem una dintre cele mai tinere echipe, peste 50% dintre jucătoare schimbate. Eu zic că am arătat că avem potențial, avem calitate.

S-a simțit și faptul că unele jucătoare nu au minute la club. E greu să duci un ritm de asemenea intensitate până la final. Am arătat că se poate forma o echipă competitivă. Lucrurile trebuie luate pas cu pas. Da, Ungaria e un exemplu!”, a spus Florentin Pera.

Selecționerul României: „Am ratat prea mult în prima repriză”

Pera a analizat partida și a identificat momentul unde s-a dezechilibrat partida.

„Diferența cred că s-a făcut în prima repriză. Am ratat mult prea mult pentru un joc în fața unei echipe ca Ungaria. Era clar favorită, venea după 5 victorii, juca pe teren propriu. Noi trebuie să fim mai concentrați la finalizare.

Cred că am ratat nu mai puțin de 10 situații în prima repriză, am avut 7 metri, foarte multe în extrema dreaptă. Nu punem doar pe seama ratărilor, dar puteam intra cu alt scor la pauză dacă eram un mic mai atenți.

Am mai întors meciuri de la 5 goluri, dar n-a fost să fie. Ungaria e o echipă foarte valoroasă. E o echipă completă pe toate posturile. Eu sunt mulțumit că nu am cedat, am încercat să ne apropiem. Cred că am avut destul de multe limite. Cred că în repriza secundă s-a simțit puțin și oboseala, am pierdut multe dueluri în apărare”, a mai adăugat tehnicianul, pentru gsp.ro.

Florentin Pera: „Nu va fi ușor cu Polonia”

„Ne dorim să încheiem cu o victorie, dar nu va fi ușor contra Poloniei. S-a acumulat și la noi oboseală. Nu am avut parte de niciun meci ușor de la startul turneului, niciun adversar accesibil nici în prima grupă. Toate jocurile au fost tari, solicitante, dar am încredere că vom încheia cu un joc bun și cu o victorie”, a mai spus Pera.

În ultimul meci al Grupelor Principale, România va înfrunta Polonia, marți, de la 16:30.

Miza meciului cu Polonia

O victorie le poate aduce „tricolorelor” și un loc 7 în clasamentul general al turneului, după ce ultimele două ediții le-au încheiat pe 12. Un eșec ne poate arunca pe același loc 12.

Ultima mare performanță a „tricolorelor” la un turneu final de Euro a fost locul 3, în 2010.

Clasamentul actualizat al Grupei Principale 1:

Echipe Golaveraj Puncte 1. Ungaria 126-95 8 2. Franța 96-70 6 3. Muntenegru 100-110 4 4. România 104-117 2 5. Suedia 81-82 2 6. Polonia 96-129 0

Locurile 1 și 2 se califică în semifinale

Locul 3 va juca pentru locurile 5-6