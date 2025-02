„A ieșit din operație” Florin Manea, despre situația lui Radu Drăgușin : „Merită să fie încurajat” » Când ar putea să revină pe teren

Florin Manea (44 de ani) a oferit primele detalii despre starea lui Radu Drăgușin (23 de ani), care a fost operat în dimineața zilei marți.

Medicii au estimat o revenire a fundașului în aproximativ 6-8 luni.

Întoarcerea lui Drăgușin pe terenul de joc va depinde foarte mult de modul în care acesta se va recupera.

Florin Manea, despre situația lui Radu Drăgușin

„Azi dimineață s-a operat. A ieșit de 10 minute din operație. Eu și logodnica lui așteptăm să intrăm la el. Sperăm să fie bine totul, nu cred că nu va fi bine. Lucra pe piciorul accidentat, făcea sală, sper să se recupereze mai repede.

Doctorul a spus că va dura 6 - 8 luni până să joace. Noi încercăm să prindă pregătirea din iulie și în august să joace. Primele momente după accidentare… nu i-au căzut bine. Suntem lângă el, are oameni care îl iubesc și a înțeles că face parte din viață, este ceva peste care trebuie să treacă.

Tottenham a cumpărat jucător în lipsa lui Radu Drăgușin. Noi am știut de joi noaptea ce are, ne-au rugat să nu spunem. Din păcate mi se pare așa o vânătoare… orice greșeală…

Băiatul acesta merită să fie încurajat! Ne-a făcut mândri și o să ne mai facă, are un caracter cum rar am văzut. Tottenham mai are 5 ani jumate contract cu el, se bazează pe el în continuare. Mi se pare ceva straniu când se accidentează atât de mulți jucători”, a declarat Florin Manea, pentru fanatik.ro.

Mesajul transmis de Drăgușin după operație

După intervenția chirurgicală, Radu Drăgușin a postat un mesaj pe Instagram:

„În această dimineață, am trecut cu succes de operația care a mers perfect. Sunt recunoscător întregii echipe medicale pentru grija și profesionalismul acordat.

În același timp, sunt recunoscător pentru toate mesajele de încurajare și pentru sprijinul vostru continuu. Este minunat să simți acest tip de încurajare.

Voi face tot ce pot pentru a asigura o recuperare lină și pentru a reveni și mai puternic și cât mai curând posibil”, a scris Drăgușin într-o postare pe Instgram.

Ce meciuri poate rata Radu Drăgușin în 2025

Sezonul lui Radu este acum deja încheiat, iar la echipa națională ar putea lipsi la primele 4 meciuri din preliminariile pentru Mondialul din 2026.

Meciurile pe care Drăgușin le poate rata la națională:

România - Bosnia, 21 martie

San Marino - România, 24 martie

Austria - România, 7 iunie

România - Cipru, 10 iunie