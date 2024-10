Florinel Coman (26 de ani) a vorbit despre obiectivul echipei naționale din „dubla” cu Cipru și Lituania, din Liga Națiunilor.

Internaționalul român a ajuns în vara acestui an în Qatar, la Al-Gharafa.

Florinel Coman: „6 puncte, obiectivul cu Cipru și Lituania”

Coman a transmis că îi era dor de colegii săi și de atmosfera de la națională. De asemnea, jucătorul lui Al-Gharafa nu concepe nimic altceva decât maximum de puncte din „dubla” cu Cipru și Lituania.

„Sunt bine, nerăbdător. Am venit cu brațele deschise, să ajut cât pot, să-i văd pe colegi, pentru că mi-era dor de ei. Am ținut legătura cu ei, vorbim. Era clar că ne e dor unul de celălalt, suntem fericiți să fim aici. Am vorbit cu Alibec, Stanciu, Drăguș, Marin, Ianis... am ținut legătura cu mai mulți.

Important este să mă antrenez foarte bine, să fiu sănătos, și când se va apela la mine să pot ajuta.

Cred că obiectivul este să obținem 6 puncte, mai ales după cum au decurs meciurile disputate până acum . Cred că suntem favoriți, dar trebuie să muncim, să credem în noi că putem scoate 6 puncte”, a declarat Florinel Coman într-un interviu pentru FRF TV.

Sincer, mă așteptam să fie stadionul plin în Cipru. Noi suntem un popor care iubim performanța. Am fost dornici de performanță și după Euro s-au cam schimbat lucrurile, au început să vină oamenii la stadion. Sper să ne ajute. Avem nevoie de ei, sunt fericit că aud lucruri frumoase. Florinel Coman, jucător Al-Gharafa

Florinel Coman: „Suntem foarte motivați pentru Mondial”

Internaționalul român a vorbit și despre obiectivul principal al „tricolorilor” în mandatul lui Mircea Lucescu: calificarea la Cupa Mondială după o pauza de 28 de ani.

„ Suntem foarte motivați pentru Mondial, mai ales după acest Euro. Ne-am fixat obiectivul, am vorbit între noi că ar fi frumos să prindem și o calificare la Mondial .

Ca obiective, drumul către Mondial este primul la care mă gândesc. Să fii cu naționala la un Mondial ar fi ceva de vis, fiecare își dorește asta”

1998 a fost ultima apariție a României la Cupa Mondială

Florinel Coman, mândru de foștii săi colegi de la FCSB

Extrema stângă a celor de la Al- Gharafa a declarat că a trăit cu intensitate victoria fostei sale echipe, FCSB, pe terenul celor de la PAOK, scor 1-0.

„L-am trăit cu intensitate. Este mai greu când privești la TV și nu ești acolo, mai ales că am plecat după un succes foarte mare. M-am bucurat foarte mult pentru ei, au făcut un meci mare. Mă bucur că au crezut în ei că au valoare și că reușesc să demonstreze și în Europa”

Lotul României pentru „dubla” cu Cipru și Lituania

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 41/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6)

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Victor DICAN (Farul Constanța, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4)

ATACANȚI

George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4)

Programul României în Liga Națiunilor