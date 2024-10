Tenismenul Frances Tiafoe (26 de ani, #17 ATP) a fost eliminat din turneul de la Shanghai de Roman Safiullin (27 de ani, #61 ATP) în trei seturi, 7-5, 5-7, 6-7(5), și a avut o reacție nervoasă la adresa arbitrului.

Tiafoe era favorit înaintea confruntării cu Roman Safiullin. Americanul a reușit să câștige primul set cu 7-5, însă rusul a revenit în actul secund.

În decisiv s-a ajuns în tie-break, care a fost la fel de echilibrat, câștigat în cele din urmă de Safiullin.

Frances Tiafoe l-a înjurat pe arbitru la ATP Shanghai

Locul 17 mondial a bătut palma cu oponentul său pentru victorie, iar apoi a mers către arbitru, gesticulând și înjurând.

„F*** off!” , a spus răstit americanul, apoi a continuat: „Serios, f*** off, idiotule. Ai stricat meciul, fă-ți treaba. Vei fi pe lista neagră pentru meciurile mele. Am luptat și am alergat trei ore” .

Tenismanul a fost nemulțumit că a primit mai multe avertismente din partea arbitrului, care a considerat că americanul a tras de timp.

Numărul 17 ATP a fost penalizat și și-a pierdut prima servă în două rânduri, o dată în tie-break-ul din decisiv.

După terminarea meciului, Tiafoe nu a dorit să vorbească cu presa. Toate evenimentele vor fi analizate de către ATP.

Safiullin va juca împotriva lui Novak Djokovic (37 de ani, 4 ATP) pentru o calificare în sferturile de finală ale turneului de la Shanghai.

Tiafoe și-a cerut scuze pentru comportamentul său

Tiafoe a postat ulterior scuze pe Instagram pentru modul în care a reacționat:

Nu așa sunt eu și nu așa vreau să tratez oamenii vreodată. Am lăsat ca frustrarea mea în căldura momentului să ia ce era mai bun din mine și sunt extrem de dezamăgit de modul în care am gestionat situația. Nu este un comportament acceptabil și vreau să-mi cer scuze arbitrului, turneului și fanilor Frances Tiafoe

Americanul ocupă în momentul de față locul 17 în lume și are un record de 30 victorii și 22 de înfrângeri, fără nici măcar un titlu câștigat anul acesta.