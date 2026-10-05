Naționala României are un început dezastruos în Liga Națiunilor sub comanda lui Gică Hagi (61 de ani), iar selecționerul a vorbit în mai multe rânduri despre potențiala sa demisie.

FRF ar fi găsit deja un înlocuitor, în cazul în care „Regele” va părăsi naționala după meciul cu Suedia.

România - Suedia se joacă astăzi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” au suferit trei înfrângeri consecutive în actuala ediție a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

România va încerca să obțină prima victorie într-un meci oficial cu Hagi pe bancă, în această seară, pe Arena Națională.

Edi Iordănescu, înlocuitorul lui Hagi la națională?

Deși selecționerul a vorbit de câteva ori despre potențiala sa demisie de pe banca naționalei, după rezultatele umilitoare înregistrate recent, FRF nu ar lua în calcul despărțirea de Gică Hagi.

Forul condus de Răzvan Burleanu vrea să-l păstreze pe Hagi în funcția de selecționer și în cazul unei înfrângeri cu Suedia pe teren propriu.

Federația consideră că „Regele” trebuie să pregătească în continuare România și va încerca să-l convingă să nu ia o decizie pripită.

Cu toate acestea, în cazul în care Hagi va decide să-și dea demisia în următoarele zile, FRF ar fi forțată să găsească o soluție. Iar forul ar avea deja una!

Edi Iordănescu ar putea fi noul selecționer al României, dacă Gică Hagi va renunța la funcție după meciul cu Suedia, anunță spotmedia.ro.

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a mai condus prima reprezentativă în perioada ianuarie 2022 - iulie 2024, reușind să o califice inclusiv la Euro 2024.

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Prima opțiune pentru FRF în acest moment este să continue colaborarea cu Gică Hagi.

Edi Iordănescu a antrenat naționala României în 28 de partide. Sub comanda sa, „tricolorii” au participat la Euro 2024, acolo unde au avut un parcurs senzațional.

România a ajuns până în optimile competiției, unde a fost învinsă de Olanda cu scorul de 0-3.

După despărțirea de națională, Iordănescu a preluat banca tehnică a celor de la Legia Varșovia, unde a rezistat doar 3 luni. A câștigat totuși un trofeu în acea perioadă: Supercupa Poloniei.

VIDEO. Gică Hagi: „În momentul când nu o să pot să fac asta e clar că o să mă las”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Suedia de pe Arena Națională, Gică Hagi a fost întrebat dacă va demisiona în cazul unui alt eșec.

„Când îți place fotbalul trebuie să fii fericit și să faci lucrurile cu multă încredere. Să fii selecționer e o onoare și să-ți placă să câștigi e la fel.

Îmi place să câștig și trebuie să fac asta. În momentul când nu o să pot să fac asta e clar că o să mă las. E o chestiune de onoare.

Asta voi decide eu (n.r. - când va demisiona), când o să cred eu. Sper să rămân cât mai mult, să aduc cât mai multe victorii. Vom vedea, dar eu sper să fie cât mai târziu”, a declarat Gică Hagi.

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