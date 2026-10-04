Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a vorbit despre posibila demisie de la națională, după începutul dezastruos din Liga Națiunilor.

România - Suedia se joacă luni, de la ora 21:45, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” nu au parte de începutul în Liga Națiunilor la care sperau, suferind trei înfrângeri consecutive: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

VIDEO. Gică Hagi: „În momentul când nu o să pot să fac asta e clar că o să mă las”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Suedia de pe Arena Națională, Gică Hagi a fost întrebat dacă va demisiona în cazul unui alt eșec.

„Când îți place fotbalul trebuie să fii fericit și să faci lucrurile cu multă încredere. Să fii selecționer e o onoare și să-ți placă să câștigi e la fel.

Îmi place să câștig și trebuie să fac asta. În momentul când nu o să pot să fac asta e clar că o să mă las. E o chestiune de onoare.

Asta voi decide eu (n.r. - când va demisiona), când o să cred eu. Sper să rămân cât mai mult, să aduc cât mai multe victorii. Vom vedea, dar eu sper să fie cât mai târziu”, a declarat Gică Hagi.

Pentru meciul cu Suedia, Gică Hagi nu se va putea baza pe Drăgușin și Ghiță, fiind suspendați, și Daniel Bîrligea, care este accidentat.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1. În prima confruntare din Liga Națiunilor, „tricolorii” au fost învinși de Suedia cu scorul de 1-2, în deplasare.

VIDEO. Gică Hagi și Nicolae Stanciu, înainte de meciul cu Suedia

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