Gabi Tamaș (43 de ani), fost internațional român și actualul manager executiv al formației din Liga 2 ASA Târgu Mureș, a fost reținut pentru 24 de ore.

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Totul a pornit de la altercația în care a fost implicat Tamaș cu alți doi bărbați în Centrul Vechi al Bucureștiului, care s-a produs în noaptea dintre marți și miercuri.

Gabi Tamaș, reținut 24 de ore!

Joi seară, Gabi Tamaș a fost adus la Secția 27 de Poliție din București după ce fusese lăsat să plece la finalul primelor audieri. Acesta se întorsese la Brașov.

Cu toate acestea, fostul internațional a fost din nou adus la poliție, fiind escortat de autorități. Transportul acestuia spre București s-a desfășurat cu mai multe autoturisme, conform gsp.ro.

La sosirea la secția de poliție, Gabi Tamaș era încătușat. După audiere, în jurul orei 23:00, acesta a fost reținut pentru 24 de ore!

Tamaș a primit o amendă contravențională de 2.000 de lei, în baza Legii 61/1991, privind încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Detalii despre conflictul în care a fost implicat Gabi Tamaș

„Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a degenerat într-un conflict de natură fizică.

Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu este clar dacă vor face ulterior plângere. Au refuzat și transportul la spital.

Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. Este vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani”, au transmis surse din Poliție.

Gabi Tamaș, implicat în mai multe controverse de-a lungul carierei

După episoade de indisciplină la Dinamo și la echipa națională, unde a fost exclus din lot pe fondul consumului de alcool, Tamaș a fost protagonistul unei scene intens mediatizate în 2013.

A fost surprins de camerele de supraveghere ale unui bloc din zona Pieței Victoriei în timp ce spărgea ușa de termopan și pătrundea în clădire.

Acolo a intrat în conflict cu mai mulți locatari și a adormit pe un preș. A fost chemată poliția, care a rezolvat situația, iar fotbalistul a plătit pagubele.

Gabriel Tamaș

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