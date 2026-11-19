Fostul internațional Basarab Panduru (56 de ani) a explicat dacă Ianis Hagi (28 de ani) ar mai trebui să fie căpitanul naționalei României.

Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a avut o opinie diferită și a urmat un dialog aprins între cei doi.

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Ianis Hagi a fost convocat la națională pentru meciurile din Liga Națiunilor din această toamnă. A evoluat în 5 din cele 6 partide și de fiecare dată când a fost titular a purtat banderola de căpitan.

Fiul selecționerului Gică Hagi a fost criticat în mai multe rânduri din cauza evoluțiilor sale neconvingătoare.

Basarab Panduru, despre Ianis Hagi: „Nu știu dacă a meritat vreodată să fie căpitan”

În cadrul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, Basarab Panduru a fost întrebat dacă Ianis Hagi ar mai trebui să fie căpitanul echipei naționale.

Fostul internațional nu a oferit niciun răspuns timp de mai multe secunde, a oftat, iar în cele din urmă a spus:

„Nu știu ce să spun. Nu știu dacă a meritat vreodată să fie căpitanul echipei naționale, deși sunt antrenori care l-au pus înaintea lui Hagi.

Realitatea este că în momentul ăsta nu știu dacă avem un lider în teren, un om ca să-i tragă și pe aia din spate, și pe aia din față. Nu știu dacă avem. Avem nevoie de unul care… să fim ceva acolo. Parcă nu avem omul ăla!

Mi se pare că toți jucătorii de la mijloc stau cu frică că nu știu dacă joacă, în momentul ăsta. Mi se pare că nimeni nu este titular în momentul ăsta. Pe joc, pe fotbal, nu pe nume.

Nu avem oameni în momentul ăsta. Nu avem oameni! Dar să-l văd pe unul că face altceva decât toată lumea, nu avem în momentul ăsta. Nu știu dacă trebuie să fie sau nu (n.r.- căpitan), dar cred că ne îndoim de oricine este pus”, a declarat Basarab Panduru.

FOTO. Bosnia - România 2-1, meci în care Ianis Hagi a jucat 64 de minute

Victor Angelescu: „Căpitanul trebuie să aibă această atitudine”

Victor Angelescu a avut o opinie diferită și a precizat că Ianis Hagi merită să fie căpitanul echipei naționale.

„Căpitanul trebuie să aibă această atitudine, să-și asume vina când joacă slab. Nu spun că o are Ianis Hagi în totalitate, dar nu văd pe nimeni altcineva care să aibă o atitudine mai de căpitan decât Ianis Hagi, în toată această națională.

Dar, după mine, jucătorii care nu au meciuri, nu ar fi trebuit să fie titulari”, a declarat Angelescu.

În acel moment Basarab Panduru a intervenit în discuție și a avut un dialog aprins cu oficialul Rapidului.

Panduru: Pe mine nu mă interesează după meci să vină cineva să-și asume vina, că nu e treaba lui să-și asume ceva. Treaba lui este să joace bine din primul minut până în momentul în care este schimbat sau până în minutul 90.

Angelescu: Tu ai zis că cel mai bun jucător trebuie să fie căpitan. Eu nu cred asta.

Panduru: Nu-ți asumi nimic. Ce-ți asumi? Ce și-au asumat după primul mei sau după al doilea? Eu spun că jucătorul care reușește să tragă echipa după el, să facă ceva, să adune pe toată lumea, ăla poate să fie căpitan. Nu unul care stă cu frică că nu știe dacă joacă.

59 de selecții are Ianis Hagi la naționala României. A marcat 8 goluri și a oferit 8 pase decisive

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