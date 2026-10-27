„Nu sunt bine deloc” Gael Monfils, devastat după separarea de Elina Svitolina: „M-a lovit extrem de dur”
Gael Monfils, împreună cu Elina Svitolina și fiica Skai (FOTO: Instagram)
Tenis

„Nu sunt bine deloc” Gael Monfils, devastat după separarea de Elina Svitolina: „M-a lovit extrem de dur”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 10:57
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 10:58
  • Gael Monfils (40 de ani) a detaliat cumpăna emoțională prin care trece în urma separării de jucătoarea ucraineană Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Francezul a explicat că această situație din viața personală i-a grăbit decizia de a pune capăt carierei mai devreme decât planificase.

Sorana Cîrstea, învinsă la Tokyo Patru eșecuri în cinci meciuri. Urmează  ultimul turneu WTA din carieră?
Citește și
Sorana Cîrstea, învinsă la Tokyo Patru eșecuri în cinci meciuri. Urmează ultimul turneu WTA din carieră?
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, învinsă la Tokyo Patru eșecuri în cinci meciuri. Urmează  ultimul turneu WTA din carieră?

Gael Monfils, detalii despre despățirea de Elina Svitolina: „Nu sunt bine deloc”

În cadrul unei transmisii în direct pe platforma Twitch, Monfils a recunoscut că ruptura sentimentală i-a afectat profund starea psihică.

Despărțirea de Elina m-a lovit extrem de dur. Nu sunt bine deloc din punct de vedere mental, nu mă pot antrena așa cum mi-aș dori. Nu am de gând să mă prefac: mănânc mai puțin, totul pare mai rău. Gael Monfils, fost #6 ATP

Deși intenționa inițial să își ia rămas bun de la circuitul ATP în cadrul turneului Paris Masters, Monfils a disputat ultimul său meci oficial la US Open, unde a fost învins în turul al doilea de Learner Tien.

Gael a subliniat că nu se mai simțea capabil să concureze în timp ce gestiona problemele din viața privată.

„Este deja foarte dificil să pășești pe teren la final de carieră, având de-a face cu emoții cu care nu ești obișnuit”, a punctat francezul, potrivit sports.yahoo.com.

13 titluri ATP
a cucerit Gael Monfils de-a lungul carierei. A debutat în 2004

Mărturisirile lui Monfils vin la scurt timp după ce acesta a apărat-o pe Svitolina în fața criticilor apărute pe rețelele de socializare în urma anunțului separării lor.

Monfils a catalogat reacțiile ostile îndreptate împotriva fostei sale partenere drept „în cel mai bun caz lipsite de amabilitate, iar în cel mai rău caz, veninoase”, afirmând că amândoi trec printr-o perioadă extrem de complicată.

  • Deși nu va mai juca, Gael Monfils va fi omagiat oficial în cadrul turneului Paris Masters pe 3 noiembrie.

Cum a explicat Svitolina despărțirea sa de Monfils

Elina Svitolina a anunțat inițial separarea explicând că războiul din Ucraina a afectat-o profund din punct de vedere emoțional, provocându-i nopți nedormite și sentimentul că se pierde pe sine însăși.

Jucătoarea din Ucraina, căsătorită cu Monfils din 2021, a menționat că, deși soțul ei i-a fost mereu alături, a realizat că trebuie să-și regăsească propriul drum în afara căsniciei, subliniind că nimeni nu este de vină pentru finalul relației.

Într-o a doua intervenție, sportiva aflată pe locul 6 în clasamentul WTA a detaliat că, după mai bine de 4 ani și jumătate de război, valorile și prioritățile i s-au schimbat complet, înțelegând că nu mai vrea să ducă o viață în care nu este cu adevărat fericită.

Totodată, Svitolina a luat atitudine împotriva criticilor la adresa lui Monfils, explicând că decizia lui de a se retrage brusc din tenis a fost luată în contextul situației lor personale dificile.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
ATP divort Gael Monfils retragere elina svitolina
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:48
Situația e critică la CFR Datorii de aproape 41 de milioane de euro în tabelul preliminar al insolvenței. Cine plătește nota?
Situația e critică la CFR Datorii de aproape 41 de milioane de euro în tabelul preliminar al insolvenței. Cine plătește nota?
00:42
Nicolescu intervine în conflict Oficialul lui Dinamo, despre tensiunile dintre Șumudică și Nuno Campos: „N-am luat în calcul ipoteza asta”
Nicolescu intervine în conflict Oficialul lui Dinamo, despre tensiunile dintre Șumudică și Nuno Campos: „N-am luat în calcul ipoteza asta”
23:47
„Meciul cu FCSB a lăsat urme” Ce l-a nemulțumit pe Daniel Pancu după remiza cu Corvinul: „A fost aproape imposibil”
„Meciul cu FCSB a lăsat urme” Ce l-a nemulțumit pe Daniel Pancu după remiza cu Corvinul: „A fost aproape imposibil”
00:11
Giuleștenii, mulțumiți de egal! Jucătorii Rapidului surprind după remiza cu Corvinul: „Am făcut un meci bun”
Giuleștenii, mulțumiți de egal! Jucătorii Rapidului surprind după remiza cu Corvinul: „Am făcut un meci bun”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Top stiri
Se strânge lațul pentru FCSB! FRF va deschide procedură disciplinară dacă LPF nu va lua măsuri sau nu va face o sesizare pentru rasismul din derby
Superliga
27.10
Se strânge lațul pentru FCSB! FRF va deschide procedură disciplinară dacă LPF nu va lua măsuri sau nu va face o sesizare pentru rasismul din derby
Citește mai mult
Se strânge lațul pentru FCSB! FRF va deschide procedură disciplinară dacă LPF nu va lua măsuri sau nu va face o sesizare pentru rasismul din derby
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar  numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția starului
Campionate
27.10
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția starului
Citește mai mult
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar  numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția starului
Camerele au surprins totul! FOTO+VIDEO. Ce au făcut Mbappe și Yamal în momentul în care Kane a primit Balonul de Aur
Campionate
27.10
Camerele au surprins totul! FOTO+VIDEO. Ce au făcut Mbappe și Yamal în momentul în care Kane a primit Balonul de Aur
Citește mai mult
Camerele au surprins totul! FOTO+VIDEO. Ce au făcut Mbappe și Yamal în momentul în care Kane a primit Balonul de Aur
FOTO | "Ninge azi în București" - inacceptabila veste meteo primită de un bucureștean de la telefonul său deștept. Ce spune prognoza oficială pentru Capitală
B365
27.10
FOTO | "Ninge azi în București" - inacceptabila veste meteo primită de un bucureștean de la telefonul său deștept. Ce spune prognoza oficială pentru Capitală
Citește mai mult
FOTO | "Ninge azi în București" - inacceptabila veste meteo primită de un bucureștean de la telefonul său deștept. Ce spune prognoza oficială pentru Capitală

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 53 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share