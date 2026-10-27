Gael Monfils (40 de ani) a detaliat cumpăna emoțională prin care trece în urma separării de jucătoarea ucraineană Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA).

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Francezul a explicat că această situație din viața personală i-a grăbit decizia de a pune capăt carierei mai devreme decât planificase.

Gael Monfils, detalii despre despățirea de Elina Svitolina: „Nu sunt bine deloc”

În cadrul unei transmisii în direct pe platforma Twitch, Monfils a recunoscut că ruptura sentimentală i-a afectat profund starea psihică.

Despărțirea de Elina m-a lovit extrem de dur. Nu sunt bine deloc din punct de vedere mental, nu mă pot antrena așa cum mi-aș dori. Nu am de gând să mă prefac: mănânc mai puțin, totul pare mai rău. Gael Monfils, fost #6 ATP

Deși intenționa inițial să își ia rămas bun de la circuitul ATP în cadrul turneului Paris Masters, Monfils a disputat ultimul său meci oficial la US Open, unde a fost învins în turul al doilea de Learner Tien.

Gael a subliniat că nu se mai simțea capabil să concureze în timp ce gestiona problemele din viața privată.

„Este deja foarte dificil să pășești pe teren la final de carieră, având de-a face cu emoții cu care nu ești obișnuit”, a punctat francezul, potrivit sports.yahoo.com.

13 titluri ATP a cucerit Gael Monfils de-a lungul carierei. A debutat în 2004

Mărturisirile lui Monfils vin la scurt timp după ce acesta a apărat-o pe Svitolina în fața criticilor apărute pe rețelele de socializare în urma anunțului separării lor.

Monfils a catalogat reacțiile ostile îndreptate împotriva fostei sale partenere drept „în cel mai bun caz lipsite de amabilitate, iar în cel mai rău caz, veninoase”, afirmând că amândoi trec printr-o perioadă extrem de complicată.

Deși nu va mai juca, Gael Monfils va fi omagiat oficial în cadrul turneului Paris Masters pe 3 noiembrie.

Cum a explicat Svitolina despărțirea sa de Monfils

Elina Svitolina a anunțat inițial separarea explicând că războiul din Ucraina a afectat-o profund din punct de vedere emoțional, provocându-i nopți nedormite și sentimentul că se pierde pe sine însăși.

Jucătoarea din Ucraina, căsătorită cu Monfils din 2021, a menționat că, deși soțul ei i-a fost mereu alături, a realizat că trebuie să-și regăsească propriul drum în afara căsniciei, subliniind că nimeni nu este de vină pentru finalul relației.

Într-o a doua intervenție, sportiva aflată pe locul 6 în clasamentul WTA a detaliat că, după mai bine de 4 ani și jumătate de război, valorile și prioritățile i s-au schimbat complet, înțelegând că nu mai vrea să ducă o viață în care nu este cu adevărat fericită.

Totodată, Svitolina a luat atitudine împotriva criticilor la adresa lui Monfils, explicând că decizia lui de a se retrage brusc din tenis a fost luată în contextul situației lor personale dificile.

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