„Nu toată lumea a înțeles” Noi explicații ale Elinei Svitolina, după postarea prin care a anunțat  despărțirea de Gael Monfils
Elina Svitolina
Tenis

„Nu toată lumea a înțeles” Noi explicații ale Elinei Svitolina, după postarea prin care a anunțat despărțirea de Gael Monfils

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 13:33
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 13:42
  • Elina Svitolina (32 de ani, 6 WTA) a făcut noi precizări după despărțirea de Gael Monfils (40 de ani).
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Jucătoarea de tenis a făcut anunțul separării luni, printr-o postare pe rețelele de socializare, explicând că despărțirea are legătură cu impactul sever pe care războiul din Ucraina l-a avut asupra sa.

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Elina Svitolina: „Nu este întotdeauna posibil să explici tot ce se ascunde în spatele unor decizii atât de personale”

„Aș vrea doar să clarific puțin postarea mea anterioară, pentru că mi-am dat seama că nu toată lumea, în special publicul meu internațional, a înțeles pe deplin ce încercam să spun.

În acea postare, am împărtășit doar unul dintre motivele care mi-au influențat decizia și m-au făcut să reflectez asupra vieții și viitorului meu. Dar adevărul este că lucrurile sunt mult mai complexe și nu a fost niciodată vorba doar de un singur lucru.

Când trăiești realitatea războiului de mai bine de 4,5 ani, trecând prin atâtea situații diferite, emoții și momente dificile, începi în mod natural să privești viața altfel. Perspectiva ta se schimbă, valorile și prioritățile ți se modifică și începi să înțelegi ce îți dorești cu adevărat de la viață.

La un moment dat, pur și simplu mi-am dat seama că nu mai vreau să duc o viață în care nu sunt cu adevărat fericită. Și, credeți-mă, a ajunge la această decizie nu a fost deloc ușor.

Îl iubesc și îl respect foarte mult pe soțul meu. Și îl voi iubi și îl voi aprecia întotdeauna pentru persoana care este. Tocmai de aceea a fost atât de important pentru mine să fiu sinceră, atât cu el, cât și cu mine însămi.

Nu este întotdeauna posibil să explici tot ce se ascunde în spatele unor decizii atât de personale și dificile într-o singură postare. Și, sincer, unele lucruri sunt pur și simplu prea personale pentru a fi împărtășite public.

Aceasta a fost și este părerea mea cu privire la anunțarea sfârșitului căsniciei noastre, dar, după cum unii dintre voi ați văzut, cariera lui Gael s-a încheiat brusc după ce a luat decizia de a se retrage, având în vedere situația noastră. Din păcate, i s-au adus multe acuzații pe care nu le merita, așa că am emis împreună o declarație.

Sper doar că acest lucru vă ajută să înțelegeți puțin mai bine ce am încercat să spun, dar vă rog să fiți amabili și înțelegători, pentru că este o perioadă incredibil de grea pentru amândoi în acest moment”, a transmis Svitolina pe Instagram.

Svitolina și Monfils au format un cuplu din 2019, aceștia făcându-și publică relația în luna ianuarie a acelui an, în timpul turneului Australian Open.

Doi ani mai târziu s-au căsătorit, iar în 2022 a venit pe lume fiica lor.

Gael Monfils s-a retras din tenis într-un mod neobișnuit, conform dezvăluirilor Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis din urmă cu câteva zile, confirmate acum de Svitolina.

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