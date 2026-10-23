Gael Monfils face lumină Prima reacție după ce Elina Svitolina a pus punct căsniciei: „Un teren minat”

Gael Monfils (40 de ani) a rupt tăcerea cu privire la separarea de soția sa, Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA).

Francezul a luat atitudine împotriva criticilor din spațiul public și a explicat că decizia divorțului este un proces dureros.

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Reacția lui Monfils vine în contextul în care vestea despărțirii celor doi a provocat numeroase speculații și a condus la decizia sa bruscă de a se retrage definitiv din circuitul ATP.

Gael Monfils, primele declarații despre despărțirea de Elina Svitolina

În mesajul postat pe Instagram, Monfils a evocat mai întâi încercările prin care au trecut el și Svitolina.

„De-a lungul anilor, Elina și cu mine ne-am bucurat nespus să împărtășim povestea și familia noastră cu voi toți.

Am împărtășit întotdeauna și luptele noastre ca indivizi, pentru mine, o serie de accidentări și îndoieli care m-au provocat în moduri noi; pentru Elina, distrugerea și suferința care i-au sfâșiat țara (n.r. războiul din Ucraina).

Acum, ne despărțim. Și, la fel ca înainte, aceasta este o luptă pe care am decis, împreună, să o împărtășim cu publicul. După cum știe oricine a trecut prin finalul unei relații, nu este un lucru ușor de discutat.

O separare este un teren minat de sentimente încâlcite și complicate pe care atât Elina, cât și eu încercăm să le parcurgem cât mai bine, iar asta cu marele respect și dragostea pe care încă le purtăm, și le vom purta mereu, unul pentru celălalt”, și-a început Monfils postarea.

Monfils, revoltat de atacurile la adresa Elinei Svitolina: „Lipsite de amabilitate și veninoase”

Luând apărarea Elinei în fața valului de comentarii negative, francezul a condamnat dur atitudinea criticilor.

„Deși nu datora nimănui o explicație, Elina a ales să vorbească cu vulnerabilitate și sinceritate despre motivele deciziei sale. A făcut-o în cel mai bun mod în care a știut.

Mulți au considerat că explicația ei nu a fost suficient de perfectă, iar Elina s-a confruntat cu un tip de critică pe care am găsit-o, în cel mai bun caz, lipsită de amabilitate, iar în cel mai rău caz, veninoasă”.

Elina Svitolina (Foto: IMAGO)

Monfils: „Nu mai suntem un cuplu, dar suntem în continuare o familie”

Monfils a subliniat că, în ciuda divorțului, prioritatea rămâne fiica lor, Skaï, mulțumindu-i Elinei pentru tot sprijinul acordat în carieră.

„Elina și cu mine nu mai suntem un cuplu, dar suntem în continuare o familie. Deși mă doare inima, îi sunt pentru totdeauna recunoscător pentru sprijinul și dragostea ei de-a lungul anilor.

Când eram pregătit să renunț la tenis, ea mi-a oferit încurajarea de care aveam nevoie pentru a continuar. Și ea este persoana din spatele unora dintre cele mai mari victorii din viața mea: fiica noastră, Skaï, fiind cea mai mare dintre toate”.

În încheierea mesajului său, Monfils a adresat un apel la compasiune și umanitate.

„Deși sunt profund recunoscător că publicul este atât de interesat de fericirea mea, am găsit tulburătoare lipsa de eleganță și amabilitate arătată Elinei.

Chiar dacă unii nu-i înțeleg motivele sau nu sunt de acord cu ele, vă rog să vă amintiți că într-o relație se întâmplă atât de multe lucruri în spatele cortinei care nu pot fi explicate într-o postare.

Elina are bătăliile ei de dus, așa cum eu le am pe ale mele. Îi respect alegerile și motivele și vom continua să ne susținem și să ne pese profund unul de celălalt, mai ales ca doi oameni care au un copil împreună”.

Pe măsură ce trecem în acest nou capitol, i-aș ruga pe toți să-și amintească faptul că suntem doar ființe umane: nu Gael Monfils și Elina Svitolina, ci Gael și Elina. Imperfecți, dar încercând să facem tot ce putem mai bine. Gael Monfils, fost #6 ATP

Cum a explicat Svitolina despărțirea sa de Monfils

Reacția lui Monfils vine în completarea clarificărilor oferite anterior de Elina Svitolina, care a anunțat inițial separarea explicând că războiul din Ucraina a afectat-o profund din punct de vedere emoțional, provocându-i nopți nedormite și sentimentul că se pierde pe sine însăși.

Jucătoarea din Ucraina, căsătorită cu Monfils din 2021, a menționat că, deși soțul ei i-a fost mereu alături, a realizat că trebuie să-și regăsească propriul drum în afara căsniciei, subliniind că nimeni nu este de vină pentru finalul relației.

Într-o a doua intervenție, sportiva aflată pe locul 6 în clasamentul WTA a detaliat că, după mai bine de 4 ani și jumătate de război, valorile și prioritățile i s-au schimbat complet, înțelegând că nu mai vrea să ducă o viață în care nu este cu adevărat fericită.

Totodată, Svitolina a luat atitudine împotriva criticilor la adresa lui Monfils, explicând că decizia lui de a se retrage brusc din tenis a fost luată în contextul situației lor personale dificile.

13 titluri ATP a cucerit Gael Monfils de-a lungul carierei. A debutat în 2004

Ceremonie de adio pentru Monfils la Paris Masters?

Pe plan sportiv, Gael Monfils și-a încheiat brusc cariera profesionistă. Pe 5 octombrie, Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) l-a trecut pe lista jucătorilor inactivi.

Această decizie îl scutește pe francez de controalele antidoping de rutină, dar îi interzice participarea la competiții oficiale și îi impune o perioadă de testare de 6 luni în afara circuitului în cazul unei eventuale reveniri.

Măsura a dus la retragerea sa automată de la turneele de la Lyon, Viena și Paris Masters, astfel că ultimul său turneu oficial rămâne US Open, unde a atins semifinalele la dublu mixt alături de Svitolina.

Directorul turneului de la Paris Masters a lăsat deschisă posibilitatea unei ceremonii de adio în La Defense Arena dacă Monfils va dori acest lucru, scrie express.co.uk:

Deocamdată, nu avem alte informații în afară de acestea și îi respectăm această perioadă dificilă din viața sa. Mai avem încă puțin timp la dispoziție, chiar dacă turneul va începe în curând. Am acceptat faptul că s-a retras. Ne vom adapta imediat ce vom lua legătura cu el. Cedric Pioline, director Paris Masters

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