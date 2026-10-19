„Cel mai dureros adevăr” Motivul pentru care Elina Svitolina a decis să divorțeze de Gael Monfils
Foto: Instagram/@elisvitolina și @iamgaelmonfils
Tenis

„Cel mai dureros adevăr” Motivul pentru care Elina Svitolina a decis să divorțeze de Gael Monfils

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 12:58
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 13:00
  • Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA) a transmis un mesaj emoționant în care a precizat s-a despărțit de Gael Monfils (40 de ani), fost jucător de tenis care s-a retras recent.
  • Care este principalul motiv pentru care sportiva din Ucraina a luat această decizie, mai jos.
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Elina Svitolina și Gael Monfils s-au căsătorit în anul 2021 și au împreună o fată pe nume Skai. Cu toate acestea, sportiva a decis să pună capăt relației cu fostul tenismen francez.

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Elina Svitolina a anunțat că se desparte de Gael Monfils

Într-un mesaj publicat luni pe Instagram, Elina Svitolina a lăsat de înțeles că principalul motiv al despărțirii reprezintă impactul pe care războiul din Ucraina l-a avut asupra sa.

„Acesta este cel mai greu lucru pe care a trebuit vreodată să îl împărtășesc.

Toată lumea știe cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Ceea ce am dezvăluit rareori este felul în care războiul m-a afectat din punct de vedere emoțional. Anul trecut, v-am spus că am nevoie să iau o pauză de la tenis, pentru că nu eram într-o stare emoțională potrivită.

Astăzi, vreau să vă dezvălui puțin mai mult. Ceea ce nu ați văzut au fost nopțile nedormite, îndoielile și sentimentul că, încetul cu încetul, mă pierdeam pe mine însămi.

Gael a văzut toate acestea. Nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Am luptat mult timp împreună, cu tot ce am avut mai bun. Însă unele lupte au loc în adâncul sufletului, iar oricât de mult te-ar iubi cineva, nu poate câștiga acele bătălii în locul tău.

Cu timpul, am înțeles că trebuie să-mi regăsesc drumul către mine însămi și că nu pot face acest lucru în cadrul căsniciei noastre. Este cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l accept și cel mai greu lucru pe care a trebuit să i-l spun persoanei pe care o iubesc.

Gael m-a ascultat și a respectat ceea ce am nevoie, dând dovadă de o putere sufletească și de o eleganță pe care nu le voi uita niciodată”, a transmis Svitolina.

Gael m-a iubit atât în cele mai fericite momente ale vieții mele, cât și în cele mai întunecate, iar eu l-am iubit din toată inima. Împreună, am construit o viață frumoasă și am primit cel mai prețios dar dintre toate: fiica noastră, Skai. Elina Svitolina, locul 6 WTA

Sportiva din Ucraina a explicat mai apoi că, deși căsnicia cu Monfils s-a încheiat, cei doi vor continua să fie alături de fiica lor.

„Skai va fi întotdeauna pe primul loc. Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu. Vom fi mereu părinții ei și îi vom fi alături, umăr la umăr, la fiecare pas al vieții sale.

Vă rog să înțelegeți că nu este nimeni de vină. Este vorba doar despre doi oameni care s-au iubit profund și despre o poveste care ia acum o altă formă.

Vă cerem să dați dovadă de înțelegere și să ne acordați spațiul de care avem nevoie pentru a ne vindeca. Vă mulțumesc pentru dragostea voastră”, a încheiat Elina Svitolina.

Svitolina și Monfils au format un cuplu din 2019, aceștia făcându-și publică relația în luna ianuarie a acelui an, în timpul turneului Australian Open.

Doi ani mai târziu s-au căsătorit, iar în 2022 a venit pe lume fiica lor.

Gael Monfils s-ar fi retras din tenis într-un mod neobișnuit, conform dezvăluirilor Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis din urmă cu câteva zile.

„Ne-a informat în acest sens. Este considerat acum retras din activitate și nu mai are dreptul să participe la turnee”, a declarat responsabilul pentru comunicare al ITIA, Adrian Bassett, potrivit lequipe.fr.

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