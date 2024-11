Genoa a dat lovitura O legendă din wrestling , imaginea primului echipament negru din istoria clubului. E omul care l-a uimit pe Cristiano Ronaldo

După ce în urmă cu câteva săptămâni anunța transferul lui Mario Baloteli (34 de ani), Genoa a dat o nouă lovitură de imagine.

Fostul mare luptător din wrestling cunoscut sub pseudonimul „The Undertaker”, pe numele său real Mark Calaway (59 de ani) a fost ales să prezinte primul echipament de culoare neagră din istoria clubului.

Retras din activitate în anul 2020, „Undertaker” a devenit marți fața celui de-al treilea echipament al celui mai vechi club italian de fotbal.

O legendă din wrestling, imaginea primului echipament negru din istoria clubului Genoa

Într-un comunicat pe site-ul oficial, Genoa a dezvăluit că această colaborare surprinzătoare a devenit posibilă după ce luptătorul a dat follow contului de Instagram al celor porecliți „Rossoblu”.

Apariția lui The Undertaker face parte din campania clubului „The Golden Dark Side of Genoa”, care a început sezonul trecut și are ca scop sărbătorirea culturii diverse a orașului.

„O viață întreagă în ring înainte de o retragere binemeritată, cu câteva reveniri electrizante. Un loc în Hall of Fame, multe titluri de campion.

Aura unui erou, atât pentru aceste generații, cât și pentru cele trecute. Doamnelor și domnilor, iată-l pe The Undertaker.

Da, chiar el este, pozând cu tricoul după ce a dat „follow” contului de Instagram. Unii oameni trăiesc șapte vieți într-una singură, iar el are porecla binecuvântată de „The Undertaker” (antreprenor de pompe funebre). Ei bine, da. Este traducerea literală a poreclei.

Povestea lui, chipul lui, popularitatea lui sunt imortalizate în filme și documentare, jocuri video și evenimente”, notează Genoa pe site-ul oficial.

În acest moment, formația antrenată de Alberto Gilardino este pe locul 17 în Serie A, cu 10 puncte, primele 12 etape.

Cristiano Ronaldo, entuziasmat de „The Undertaker”

Fostul luptător din WWE nu este străin de sportul rege.

Pe 8 februarie, acesta a fost prezent la Riyadh, pentru finala unui turneu amical organizat de Al- Hilal, în urma contractului pe care compania îl are cu saudiții.

Actualul lider din Saudi League a întâlnit-o în finală chiar pe Al- Nassr, formația la care este legitimat Cristiano Ronaldo.

Portughezul s-a arătat entuziasmat după ce a văzut apariția lui „The Undertaker”, cel care a prezentat trofeul nu înainte de a-și face intrarea, care l-a făcut celebru în WWE.

Cine este „The Undertaker”

Născut pe 24 mai 1965 în Houston, Texas, „The Undertaker” este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari luptători care au pășit vreodată într-un ring de wrestling profesionist.

Și-a făcut debutul în WWE, în anul 1990, după ce a cochetat cu mai multe industrii de wresling.

Este renumit pentru personajul său macabru, funebru,„Deadman”, care a câștigat o popularitate semnificativă și i-a adus premiul Wrestling Observer Newsletter pentru cel mai bun personaj.

Totodată, acesta este cel mai longeviv luptător din istoria WWE, 30 de ani, și a rămas în memoria fanilor pentru recordul său greu de egalat, 23-2, la cel mai mare show din istoria companiei, Wrestemania.