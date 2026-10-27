Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a venit cu noi detalii despre situația accidentanților George Pușcaș (30 de ani) și Alexandru Musi (22 de ani).

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Ambii fotbaliști ai „câinilor” au suferit anterior o intervenție chirurgicală, iar o dată pentru revenirea lor a fost, până în prezent, greu de estimat cu exactitate.

Andrei Nicolescu: „Musi nu va fi prezent în următoarele două meciuri”

Oficialul lui Dinamo a transmis că Musi s-a antrenat deja alături de echipă, însă nu va fi evolua în următoarele două meciuri, cu Chindia Târgoviște (Cupa României) și UTA Arad (Superliga).

Accidentat la începutul lunii septembrie și supus apoi unei operații la genunchiul stâng, Musi ar urma astfel să revină pe gazon la meciul cu FC Argeș (6 noiembrie) sau după pauza competițională, întrucât vor urma meciurile echipelor naționale.

„Musi s-a antrenat, dar nu știu cât de repede va reveni pe teren. În astea două meciuri care urmează, nu cred” , a declarat Nicolescu, potrivit digisport.ro.

În ceea ce-l privește pe Pușcaș, care a semnat un supercontract de prelungire până în 2029, prin care poate încasa sume importante, o revenire ar putea avea loc tot luna viitoare, însă doar dacă este exclus orice risc.

„Pușcaș, probabil în noiembrie, ca să intre în meci. El va intra în program cu echipa, dar nu vrem să riscăm alte accidentări”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Pe finalul sezonului trecut, Pușcaș a mers la un control de specialitate în străinătate, iar medicul i-a transmis că trebuie să se opereze urgent din cauza pubalgiei, însă a amânat intervenția până la finalul stagiunii.

Sosit la Dinamo în februarie 2026, George a jucat în total 8 meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

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