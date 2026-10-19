De ce a primit Pușcaș un nou contract Motivul neașteptat din spatele deciziei conducerii lui Dinamo. A jucat 8 meciuri în 8 luni
George Pușcaș
Superliga

De ce a primit Pușcaș un nou contract Motivul neașteptat din spatele deciziei conducerii lui Dinamo. A jucat 8 meciuri în 8 luni

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 10:57
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 10:57
  • George Pușcaș (30 de ani) a semnat recent o nouă înțelegere cu Dinamo, valabilă până în 2029.
  • Motivul pentru care conducerea „câinilor” a optat pentru un astfel de contract, în ciuda absenței îndelungate, mai jos în articol.
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Atacantul a semnat prelungirea cu formația „alb-roșie” la jumătatea lunii septembrie, iar încasările acestuia s-ar putea ridica la sume impresionante, dacă-și va atinge obiectivele stabilite în acord.

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Dinamo i-ar fi prelungit contractul lui Pușcaș ca răsplată pentru fidelitatea fotbalistului

Pușcaș va fi remunerat cu 20.000 de euro lunar începând cu sezonul viitor, având diverse condiții în contract care îi mai pot aduce sume importante, în funcție de numărul de goluri și apariții.

Deși nu a bifat niciun meci în acest sezon din cauza problemelor medicale, oficialii lui Dinamo i-ar fi oferit acest contract generos pentru a-i răsplăti fidelitatea, informează prosport.ro.

Mai exact, pe finalul sezonului trecut, Pușcaș a mers la un control de specialitate în străinătate, iar medicul i-a transmis că trebuie să se opereze urgent din cauza pubalgiei.

În acel moment, atacantul ar fi fost rugat de antrenorul Zeljko Kopic să amâne intervenția pentru finalul sezonului.

Pușcaș a acceptat propunerea, și-a asumat riscul de a juca cu dureri, iar Dinamo l-ar fi recompensat astfel pentru gestul său.

„A fost o chestiune de etichetă. De moralitate. Fidelitate. El s-a sacrificat pentru echipă, iar acționarii nu puteau să nu reacționeze decât așa cum au făcut-o”, ar fi transmis apropiați ai jucătorului, potrivit sursei citate.

8 meciuri
a adunat Pușcaș în tricoul lui Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă

De-a lungul carierei sale, George Pușcaș a evoluat la echipe precum Inter Milano, Reading, Palermo, Bari și Genoa. A bifat multiple apariții în Serie B și Championship, iar la echipa naționala a adunat 46 de selecții.

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