Imagini șocante din Turcia VIDEO. Bătaie în toată regula după Galatasaray - Fenerbahce: „Zgârie și trag de păr ca femeile!”

Galatasaray - Fenerbahce 2-1. Derby-ul de tradiție de al Turciei nu a fost lipsit de scandal și s-a încheiat cu un conflict uriaș după fluierul final.

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În timp ce fanii fotbalului erau cu ochii pe Gala Balonului de Aur 2026, în Turcia se duceau lupte intense, atât fotbalistic, cât și fizic între jucători sau oficiali.

Galatasaray - Fenerbahce 2-1 . Bătaie în toată regula la finalul partidei

După finalul jocului de la Istanbul, Kerem Akturkoglu, fostul jucător la Galatasaray, în prezent la Fenerbahce, a intrat în conflict cu Rolland Sallai.

Situația a escaladat în doar câteva secunde, iar Akturkoglu și-a ieșit din minți și a încercat să-l lovească pe adversar, fiind nevoie de internveția coechipierilor și a altor membri din staff-ul tehnic.

O mulțime de membri ai celor două tabere au intrat pe gazon, iar apoi s-a născut un nou conflict între Bardakci, fundaşul celor de la Galatasaray, şi Archie Brown, de la Fener, cel din urmă luându-l de gât pe adversar.

A fost nevoie inclusiv de intrarea pe gazon a forțelor de ordine pentru a calma spiritele.

Sallai și Akturkoglu au văzut cartonașul galben, în timp ce Bardakci și Brown au fost eliminați, urmând să fie stabilite pedepse din partea Comisiei de Disciplină.

După meci, Brown a explicat că ar fi intervenit pentru a-l apăra pe Guendouzi, coechipierul său.

„La finalul meciului, Abdulkerim l-a apucat pe Guendouzi de păr. Eu l-am apărat. Apoi mi-a făcut asta la gât, ca o femeie. Asta fac cei de la Galatasaray: zgârie oamenii și îi trag de păr ca niște femei. Dar nu-i nimic, asta fac ei, știți bine”, a spus Brown, potrivit turkiyegazetsi.com.tr.

Dacă vă uitați la videoclip, veți vedea cine a atacat primul! Abdulkerim Bardakci, fundaș Galatasaray

În ceea ce privește jocul, Galatasaray s-a impus prin „dubla” lui Osimhen, în timp ce Kahveci a marcat pentru oaspeți.

Galatasaray rămâne astfel lider în Super Lig, cu 22 de puncte după 9 etape, în timp ce rivala din oraș se află pe locul 5, la 6 puncte în spate.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonunda çıkan kavganın en net görüntüsü tribünden kaydedildi. https://t.co/SoHj5Xnlpv — gündemio (@gundemio) October 26, 2026

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