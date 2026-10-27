Imagini șocante din Turcia VIDEO. Bătaie în toată regula după Galatasaray - Fenerbahce: „Zgârie și trag de păr ca femeile!” +16 foto
Scandal la Galatasaray - Fenerbahce. Foto: X/Jeff
Campionate

Imagini șocante din Turcia VIDEO. Bătaie în toată regula după Galatasaray - Fenerbahce: „Zgârie și trag de păr ca femeile!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 11:58
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 12:12
  • Galatasaray - Fenerbahce 2-1. Derby-ul de tradiție de al Turciei nu a fost lipsit de scandal și s-a încheiat cu un conflict uriaș după fluierul final.
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În timp ce fanii fotbalului erau cu ochii pe Gala Balonului de Aur 2026, în Turcia se duceau lupte intense, atât fotbalistic, cât și fizic între jucători sau oficiali.

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Galatasaray - Fenerbahce 2-1. Bătaie în toată regula la finalul partidei

După finalul jocului de la Istanbul, Kerem Akturkoglu, fostul jucător la Galatasaray, în prezent la Fenerbahce, a intrat în conflict cu Rolland Sallai.

Situația a escaladat în doar câteva secunde, iar Akturkoglu și-a ieșit din minți și a încercat să-l lovească pe adversar, fiind nevoie de internveția coechipierilor și a altor membri din staff-ul tehnic.

O mulțime de membri ai celor două tabere au intrat pe gazon, iar apoi s-a născut un nou conflict între Bardakci, fundaşul celor de la Galatasaray, şi Archie Brown, de la Fener, cel din urmă luându-l de gât pe adversar.

A fost nevoie inclusiv de intrarea pe gazon a forțelor de ordine pentru a calma spiritele.

Bătaie generală după Galatasaray - Fenerbahce 2-1 / foto: capturi video X/Jeff
Bătaie generală după Galatasaray - Fenerbahce 2-1 / foto: capturi video X/Jeff

Galerie foto (16 imagini)

Bătaie generală după Galatasaray - Fenerbahce 2-1 / foto: capturi video X/Jeff Bătaie generală după Galatasaray - Fenerbahce 2-1 / foto: capturi video X/Jeff Bătaie generală după Galatasaray - Fenerbahce 2-1 / foto: capturi video X/Jeff Bătaie generală după Galatasaray - Fenerbahce 2-1 / foto: capturi video X/Jeff Bătaie generală după Galatasaray - Fenerbahce 2-1 / foto: capturi video X/Jeff
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Sallai și Akturkoglu au văzut cartonașul galben, în timp ce Bardakci și Brown au fost eliminați, urmând să fie stabilite pedepse din partea Comisiei de Disciplină.

După meci, Brown a explicat că ar fi intervenit pentru a-l apăra pe Guendouzi, coechipierul său.

„La finalul meciului, Abdulkerim l-a apucat pe Guendouzi de păr. Eu l-am apărat. Apoi mi-a făcut asta la gât, ca o femeie. Asta fac cei de la Galatasaray: zgârie oamenii și îi trag de păr ca niște femei. Dar nu-i nimic, asta fac ei, știți bine”, a spus Brown, potrivit turkiyegazetsi.com.tr.

Dacă vă uitați la videoclip, veți vedea cine a atacat primul! Abdulkerim Bardakci, fundaș Galatasaray

În ceea ce privește jocul, Galatasaray s-a impus prin „dubla” lui Osimhen, în timp ce Kahveci a marcat pentru oaspeți.

Galatasaray rămâne astfel lider în Super Lig, cu 22 de puncte după 9 etape, în timp ce rivala din oraș se află pe locul 5, la 6 puncte în spate.

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