U CRAIOVA - FARUL 1-0. Gheorghe Hagi (60 de ani), antrenorul echipei constănțene, consideră că meciul nu a fost unul special, așa cum a afirmat Alexandru Mitriță (30 de ani).

Tehnicianul a explicat înfrângerea suferită de echipa sa: „N-am combinat în atac așa cum trebuie, n-am făcut ce trebuie de la mijloc în sus”.

Jucătorii Farului n-au reușit să-i pună probleme lui Laurențiu Popescu pe „Ion Oblemenco”: trupa lui Hagi a terminat partida din etapa #29 cu 0 în dreptul șuturilor pe poartă.

„Am avut momente bune, meciul a fost echilibrat până în minutul 30, chiar până la gol (n.r. - în minutul 44). Am luat multe mingi, n-am combinat în atac așa cum trebuie, n-am făcut ce trebuie de la mijloc în sus.

Știam că întâlnim o echipă în formă, care are suporterii de partea ei, nu e ușor să câștigi la Craiova. Am pierdut, asta e. Am venit și ne-am jucat meciul, nu m-am gândit, nu fac calcule. Am venit să câștigăm, dar asta e, atâta s-a putut.

Am luat multe mingi, am combinat, am adus multe mingi acolo, dar când nu faci diferența în ultimii 30 de metri, e logic. Felicitări Craiovei și atât”, a spus Hagi la Digi Sport 1.

Avem meciul de săptămâna viitoare, cu Universitatea Cluj, pe care trebuie să-l câștigăm. După, mai vorbim despre ce se întâmplă. Gheorghe Hagi, antrenor Farul

Hagi îl contrazice pe Mitriță: „N-a fost un meci special”

Alexandru Mitriță i-a mulțumit lui Hagi pentru că a avut încredere în el la începutul carierei, când juca la Viitorul Constanța.

Antrenorul nu a fost de acord cu declarația fotbalistului, care a spus că meciul cu Farul a fost unul „special” pentru el.

„Nu e special pentru asta. El joacă pentru echipa, pentru clubul lui, îl felicit și îi urez succes în continuare”.

52 de meciuri a jucat Alexandru Mitriță sub comanda lui Gheorghe Hagi, la Viitorul Constanța.