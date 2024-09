Fizioterapeutul lui Jannik Sinner (23 de ani, #1 ATP), Giacomo Naldi, a oferit o primă reacție, după ce a fost concediat de sportivul Italian în urma scandalului de dopaj.

Într-un interviu pentru ESPN, Darren Cahill, antrenorul lui Sinner, a dezvăluit că Naldi și Umberto Ferrara, preparatorul fizic al italianului, au fost au fost cei responsabili cu doparea involuntară a lui Sinner.

Mesajul lui Giacomo Nadi, după ce a fost concediat

Giacomo Naldi, fizioterapeutul său, a fost cel care a folosit un spray fără prescripţie medicală pentru a-şi trata o rană minoră. Acesta a primit produsul de la preparatorul fizic al lui Sinner, Umberto Ferrara.

„Este adevărat că sunt două căi spre justiție: cea reală, dictată de Tribunal și, din păcate una mult mai eficientă, reprezentată de media. Aceasta din urmă e mult prea des superficială și prea puțin bazată pe lucruri concrete. Ca spectator, de multe ori m-am întrebat care e rolul acestui spectacol, prin care oamenii sunt judecați și distruși, reputația fiindu-le călcată în picioare. Astăzi mi s-a confirmat că am devenit un star al acestui spectacol.

Acum un an și jumătate, m-am alăturat unui grup fantastic de oameni, profesioniști desăvârșiți și colegi deosebiți de călătorie în turnee. Cu ei am trăit momente de bucurie și durere, am împărțit emoții, am gustat victorii și înfrângeri. S-au creat relații puternice între noi, care ne-au adus în istoria tenisului italian. Sunt mândru că am făcut parte din această ECHIPĂ, am dat tot ce am putut eu mai mult. Când pui inimă în ceea ce faci, e firesc ca la un moment dat răsplata să vină și aceasta să fie pe măsura lucrurilor oferite.

Vă mulțumesc Vagno, Darren, Umbe, Cipo. A fost o călătorie minunată, o poveste de neitat. Mult succes în carieră, Jannik, ești un mare campion!”, a scris Naldi pe pagina sa de Instagram în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Giacomo Naldi on Instagram. pic.twitter.com/EqdBEkAxdB — José Morgado (@josemorgado) August 25, 2024

Motiv incredibil invocat de Sinner, după ce a fost depistat pozitiv cu steroizi

Sinner a explicat cum s-a ajuns în această situație, iar detaliile i-au convins pe cei de la antidoping.

„În urma unei investigații amănunțite și extinse, ITIA și Jannik au descoperit că această contaminare accidentală cu Clostebol a apărut în urma unui tratament aplicat de fizioterapeutul său”.

„ Antrenorul său de fitness a achiziționat un produs, ușor disponibil la liber în orice farmacie din Italia, pe care i l-a dat fizioterapeului lui Jannik pentru a-și îngriji o tăietură la unul dintre degete . Jannik nu știa nimic despre asta, iar fizioterapeultul nu știa că folosește un produs care conținea Clostebol.

Fizioterapeutul l-a tratat pe Jannik fără mănuși și, împreună cu diverse leziuni de pe corpul lui Jannik, a provocat contaminarea accidentala ”, mai scrie publicația engleză.

Sinner a scris pe Instagram că va încerca să treacă peste această perioadă dificilă, avocatul său afirmând că nu există „nicio îndoială” că Jannik este nevinovat.