PAOK vrea să-și ia revanșa Fundașul lui Răzvan Lucescu, replică pentru FCSB: „Am demonstrat ce fel de echipă suntem

Giannis Michailidis (24 de ani), fundașul central al echipei PAOK, a afirmat că „dubla” cu FCSB din play-off-ul pentru optimile Europa League nu va semăna cu meciul din faza principală a competiției.

PAOK a terminat pe locul 22 în faza ligii și putea da în faza următoare peste FCSB (11) sau Ajax (12). În calea campioanei Greciei a ieșit din nou formația bucureșteană.

PAOK - FCSB. Giannis Michailidis: „Va fi un joc diferit”

În ultimele 14 sezoane, PAOK a dat de trei ori peste Ajax în preliminariile Champions League și a fost eliminată de fiecare dată. De cealaltă parte, FCSB a obținut o victorie uriașă la Salonic, la începutul lunii octombrie 2024.

Fundașul lui Răzvan Lucescu susține că nu se temea de niciuna dintre posibilele adversare.

„Nu eram atât de preocupați de adversar, cât de echipa noastră. Chestia cu Ajax a devenit un pic... amuzantă, dar pentru noi cel mai important lucru este că ne merge bine.

Dacă suntem bine, putem realiza orice. I-am înfruntat și știm cum joacă, i-am studiat. Cel mai important lucru este cum vom juca, va decide calificarea, va fi un joc diferit.

Vom face tot ce ne stă în putință pentru a aduce calificarea. Echipa noastră este cel mai important lucru pentru a fi pregătiți pentru aceste jocuri, nu ne-a păsat prea mult de adversar”, a declarat Michailidis, citat de metrosport.gr.

Michailidis, replică pentru Becali: „Am demonstrat ce fel de echipă suntem”

Fotbalistul grec a comentat și afirmațiile lui Gigi Becali, care a spus că și-ar dori să o întâlnească pe PAOK, o echipă „moale”.

„ Fiecare vede adversarul și fotbalul diferit. Noi am demonstrat ce fel de echipă suntem , iar în Europa am avut un parcurs bun până la înfrângerea cu Real Sociedad.

Facem o figură frumoasă în Europa, în campionat suntem un pic în urmă, e adevărat. Cu Sociedad ne-am făcut o nedreptate pentru că am fost mai buni decât adversarul și am ratat mai multe ocazii de a marca. Am fost în general mai buni și nu am reușit să marcăm.

Nu am început bine, apoi am făcut meciuri bune și chiar am avut trei meciuri la rând fără gol primit. Cu excepția meciului cu Sociedad, unde am pierdut, dar chiar și acolo am arătat elemente bune și meritam mai mult”, a mai spus Michailidis.

Când se joacă meciurile dintre FCSB și PAOK

Manșa tur va avea loc la Salonic, joi, 13 februarie, și va începe la ora 22:00.

Returul se va disputa o săptămână mai târziu, la București, pe Arena Națională, de la ora 19:45.

Dacă va trece de PAOK, FCSB va da în optimi peste Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt.

Rezultate FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

Programul fazei eliminatorii din Europa League

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).