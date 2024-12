Hagi, nedumerit  Antrenorul cere socoteală elevilor săi după Hermannstadt - Farul din Cupa României : „Nu-mi explic această atitudine”

Hermannstadt - Farul Constanța 1-1. Elevii lui Hagi au reușit doar o remiză la Sibiu și rămân fără victorie în Cupa României.

Tehnicianul Farului nu-și poate explica jocul slab al fotbaliștilor și atitudinea lor pe parcursul meciului.

Hermannstadt și Farul și-au împărțit punctele în etapa #2 din faza grupelor a Cupei României, iar situația constănțenilor se poate complica foarte tare în funcție de rezultatele din celelalte două partide ale grupei.

Hermannstadt - Farul Constanța 1-1. Hagi: „Nu-mi explic această atitudine”

Antrenorul Farului e nedumerit legat de jocul slab al echipei, care are un joc inconstant atât în Liga 1, cât și în Cupa României.

„Din păcate am făcut un meci destul de slab, puţin, speram să putem să câştigăm, am avut o singură fază, am marcat, pe urmă am luat gol la fel de uşor. Nu-mi explic această atitudine, sper ca ei să-şi schimbe lucrul acesta pentru că noi chiar avem nevoie.

Înainte când se juca, mai vorbeam, acum e o grupă, trebuie să vrei să câştigi, să dai totul, să ai atitudine, să vrei să joci fotbal. Din păcate n-am înţeles prima repriză.

Cred că a văzut toată lumea, nu eram supărat, eu mă agit, sunt un tip care sunt conectat, două ore sunt 100%, sunt exigent, îmi doresc să câştig şi să joc fotbal. Cred că noi astăzi, în prima repriză cel puţin... e inexplicabil.", a declarat Gică Hagi, după meci, potrivit orangesport.ro.

Farul, departe de play-off

Echipa lui Hagi se află, în prezent, pe locul 11 în Liga 1, cu 21 de puncte adunate după 18 etape, la 6 puncte de ultimul loc care duce în play-off, iar obiectivul pare tot mai greu de atins, având în vedere numărul mare de echipe care se luptă pentru cele 6 locuri.

Etapa viitoare Farul se deplasează la Iași, echipă aflată pe locul 12, la egalitate de puncte cu constănțenii.