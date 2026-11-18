CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. Gică Hagi a fost întrebat care este cauza lipsei de rezistență a echipei sale, învinsă la Zenica (1-2), deși a deschis scorul.

Selecționerul a zis ce-i lipsește acum. A sugerat că totul depinde și de cum se pregătesc jucătorii la cluburi înainte să vină la națională.

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România a învins Polonia cu 2-1, pe 14 noiembrie, dar n-a rezistat și în Bosnia, deși a deschis scorul la Zenica (1-2).

Ce crede Hagi că nu avem: „Putere”. Lipsa ei ne face să cedăm

La conferința ce a urmat marți noapte, pe stadionul Bilino Polje, selecționerul a fost întrebat de ce nu reușim să ducem la capăt ce am început. De ce cedăm la un moment dat?

A răspuns pentru GOLAZO.ro cu un singur cuvânt. Esențial: „Putere”. Iată ce ne lipsește deocamdată.

Hagi a repetat: „Ne trebuie putere, da. Ne trebuie putere”.

5 înfrângeri și o singură victorie a avut România în grupa a 4-a de Nations League B. Golaveraj 6-16. Ultimul loc

Hagi: „Eu pot să fac ce pot să fac. Ce depinde de mine”

De la replica sa a plecat altă întrebare, legată de pregătirea internaționalilor noștri la echipele de club:

„Puteți dumneavoastră într-o săptămână, două, să schimbați ce nu reușesc ei la club și să le dați acea putere de care are nevoie România?”.

Antrenorul a sugerat că totul depinde și de cum lucrează jucătorii la cluburi înainte să vină la națională:

„Eu pot să fac ce pot să fac, ce depinde de mine. Nu pot să fac lucruri care nu depind de mine”.

Hagi: „Trebuie să avem mai multă personalitate”

Tehnicianul a continuat: „Știu că jucătorii vin de la cluburi și îi avem o săptămână, zece zile. Așa cum au făcut un meci complet cu Polonia, meciul acesta (n.r. cu Bosnia) nu a fost complet”.

A adăugat: „Din cauza anumitor factori, jucătorii n-au fost 90 de minute la nivelul care... Dacă erau 90 de minute, eram sigur că putem să câștigăm”.

Trebuie să credem mult mai mult, trebuie să avem mai multă inițiativă, trebuie să avem mai multă personalitate. Altfel pierdem meciurile și am ajuns unde am ajuns, suntem unde suntem și nu cred că ne convine. Cu toții suntem realiști și vedem Gică Hagi, selecționerul României

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