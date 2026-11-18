- Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a vorbit despre obiectivul „tricolorilor” în preliminariile EURO 2028.
România a fost învinsă de Bosnia, scor 1-2, la Zenica, și a terminat grupa din Liga Națiunilor pe ultima poziție. „Tricolorii” vor fi nevoiți să joace un baraj pentru menținerea în Liga B a competiției, programat în martie 2027.
Până atunci, pe 6 decembrie, selecționata antrenată de Gică Hagi își va afla adversarele din preliminariile EURO 2028. România va fi în urna a treia și va fi aproape sigur într-o grupă de patru echipe.
Gică Hagi: „Nu există altă direcție”
La conferința de presă de la finalul meciului cu Bosnia, „Regele” a fost întrebat cum privește viitoarea campanie a „tricolorilor”, după dezamăgirea din Liga Națiunilor.
„Gândindu-mă cum trebuie să fac ca echipa să joace bine, să producă rezultate și să câștige meci de meci. Acesta este obiectivul României.
Suntem aici cu toții și trebuie să împingem cu toții pentru a face lucrul acesta. Nu cred că există o altă direcție. Trebuie să câștigăm barajul și să ne calificăm la EURO”, a declarat Hagi la conferința de presă.
Ulterior, Hagi a fost chestionat și dacă are sentimentul că elevii săi îi înțeleg ideile și indicațiile:
„Ce să simt? Am zis că, în ultimele două-trei meciuri, echipa a arătat bine. Cât poate. Cât poate!”
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România va evolua într-o grupă de 4 echipe în preliminariile EURO 2028
Înfrângerea din Bosnia are consecințe și asupra preliminariilor Campionatului European din 2028. România va fi repartizată în urna a treia valorică la tragerea la sorți și va face parte dintr-o grupă de patru echipe.
„Tricolorii” vor avea ca adversară principală una dintre cele patru semifinaliste ale actualei ediții Nations League, cărora le sunt rezervate locuri în grupele de calificare cu patru reprezentative.
Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028
Urna 1
- Spania
- Anglia
- Franța
- Portugalia
- Germania
- Olanda
- Belgia
- Italia
- Norvegia
- Croația
- Danemarca
- Grecia
Urna 2
- Țara Galilor
- Serbia
- Turcia
- Cehia
- Elveția
- Suedia
- Austria
- Irlanda de Nord
- Bosnia
- Ungaria
- Slovenia
- Kosovo
Urna 3
- Scoția
- Irlanda
- Ucraina
- Polonia
- Georgia
- Israel
- România
- Macedonia de Nord
- Muntenegru
- Albania
- Islanda
- Slovacia
Urna 4
- Belarus
- Estonia
- Cipru
- Moldova
- Finlanda
- Insulele Feroe
- Armenia
- Bulgaria
- Luxemburg
- Kazahstan
- Letonia
- San Marino
Urna 5:
- Malta
- Azerbaidjan
- Lituania
- Andorra
- Gibraltar
- Liechtenstein