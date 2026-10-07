La fel ca Hagi Cehii au început după modelul nostru cu noul selecționer în Liga Națiunilor. Există însă o diferență. Majoră!

- Gică Hagi are patru meciuri, patru înfrângeri în Liga Națiunilor.
- Santi Denia, noul selecționer al Cehiei, a pornit tot cu patru eșecuri.
- Care este însă marea diferență între România lui Hagi și Cehia lui Denia.
Gică Hagi a pornit foarte slab această ediție a Ligii Națiunilor.
Primele patru meciuri oficiale ale selecționerului nu i-au adus niciun punct. Înfrângeri pe linie și golaveraj 3-13!
Diferența esențială între România și Cehia: noi jucăm în Liga B, ei în Liga A
Suntem ultimii în primele două divizii de Nations League (UNL), nimeni nu mai are -10 la raportul goluri marcate-goluri primite.
În întreaga competiție, doar San Marino e sub noi, în Liga C. Are tot zero puncte, dar -15 golaveraj. A înscris o singură dată.
Și noul antrenor al Cehiei, Santi Denia, are un parcurs similar până acum.
Există totuși o diferență esențială între România și Cehia, între Hagi și Denia.
- Noi jucăm în Liga B.
- Cehia participă în Liga A.
Cehia a înfruntat campioana mondială și locul 3 la CM. Plus Croația
Rezultatele noastre sunt hipercunoscute deja în această toamnă horror:
- 1-2 cu Suedia (d), 2-4 cu Bosnia (a), 0-6 cu Polonia (d), 0-1 cu Suedia (a).
Cehii l-au ales pe spaniolul Santi Denia (52 de ani, cu nouă mai tânăr decât Hagi) selecționer, contract până în 2028, cu ținta Campionatul European.
Primele lui patru partide oficiale au însemnat tot atâtea înfrângeri.
Totuși, a înfruntat campioana mondială Spania, locul 3 la CM Anglia și Croația, eliminată după o decizie controversată în „16-imile” turneului final.
Cum s-au încheiat meciurile Cehiei:
- 1-2 cu Croația (a) - a egalat la 1.
- 0-2 cu Anglia (a) - a fost 0-0 la pauză.
- 1-3 cu Spania (d) - a redus scorul în repriza a doua, 1-2, și a primit ultimul gol în minutul 89.
- 0-3 cu Anglia (d).
După patru partide în Nations League A, e pe locul 4, fără niciun punct și golaveraj 2-10 (-8).