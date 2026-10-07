La fel ca Hagi Cehii au început după modelul nostru cu noul selecționer în Liga Națiunilor. Există însă o diferență. Majoră!

Gică Hagi are patru meciuri, patru înfrângeri în Liga Națiunilor.

Santi Denia, noul selecționer al Cehiei, a pornit tot cu patru eșecuri.

Care este însă marea diferență între România lui Hagi și Cehia lui Denia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gică Hagi a pornit foarte slab această ediție a Ligii Națiunilor.

Primele patru meciuri oficiale ale selecționerului nu i-au adus niciun punct. Înfrângeri pe linie și golaveraj 3-13!

Diferența esențială între România și Cehia: noi jucăm în Liga B, ei în Liga A

Suntem ultimii în primele două divizii de Nations League (UNL), nimeni nu mai are -10 la raportul goluri marcate-goluri primite.

În întreaga competiție, doar San Marino e sub noi, în Liga C. Are tot zero puncte, dar -15 golaveraj. A înscris o singură dată.

Gică Hagi, în timpul meciului cu Suedia (0-1). Foto: Raed Krishan

Și noul antrenor al Cehiei, Santi Denia, are un parcurs similar până acum.

Există totuși o diferență esențială între România și Cehia, între Hagi și Denia.

Noi jucăm în Liga B.

Cehia participă în Liga A.

Cehia a înfruntat campioana mondială și locul 3 la CM. Plus Croația

Rezultatele noastre sunt hipercunoscute deja în această toamnă horror:

1-2 cu Suedia (d), 2-4 cu Bosnia (a), 0-6 cu Polonia (d), 0-1 cu Suedia (a).

Cehii l-au ales pe spaniolul Santi Denia (52 de ani, cu nouă mai tânăr decât Hagi) selecționer, contract până în 2028, cu ținta Campionatul European.

Santi Denia, la Cehia - Anglia 0-2. Foto: Imago

Primele lui patru partide oficiale au însemnat tot atâtea înfrângeri.

Totuși, a înfruntat campioana mondială Spania, locul 3 la CM Anglia și Croația, eliminată după o decizie controversată în „16-imile” turneului final.

Cum s-au încheiat meciurile Cehiei:

1-2 cu Croația (a) - a egalat la 1.

0-2 cu Anglia (a) - a fost 0-0 la pauză.

1-3 cu Spania (d) - a redus scorul în repriza a doua, 1-2, și a primit ultimul gol în minutul 89.

0-3 cu Anglia (d).

După patru partide în Nations League A, e pe locul 4, fără niciun punct și golaveraj 2-10 (-8).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport