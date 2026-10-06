„Aveți două zile să puneți antrenorii” Reacția ironică a lui Hagi legată de posibilii săi înlocuitori: „În a treia zi...”

Gică Hagi a alternat la conferință, după 0-1 cu Suedia, momentele de scepticism legate de viitorul său cu cele amuzante.

Le-a sugerat jurnaliștilor să dea în aceste două zile, înaintea discuției sale cu președintele FRF, toate numele antrenorilor care l-ar putea înlocui ca selecționer.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campania de Liga Națiunilor B este dezamăgitoare pentru echipa națională. Am jucat slab și am pierdut tot.

Suntem penultimii în întreaga Ligă: zero puncte, -10 golaveraj. Doar San Marino e sub noi

După primele patru etape, nu avem niciun punct. Patru înfrângeri, golaveraj 3-13:

1-2 cu Suedia (d).

2-4 cu Bosnia (a).

0-6 cu Polonia (d).

0-1 cu Suedia (a).

Nu suntem doar ultimii în B4, suntem singurii în primele două diviziii de Nations League, A și B, cu zero puncte și golaveraj -10.

Doar o formație e mai slabă până acum în întreaga Ligă a Națiunilor 2026-2027.

În Liga C, San Marino are tot zero, dar -14 la diferența de goluri. Și nu a înscris deloc!

Hagi, despre posibilii înlocuitori: „În a treia zi, poate mai așteaptă, mai stau la coadă”

La conferința ce a urmat eșecului cu Suedia, Gică Hagi a alternat reacțiile.

A avut momente de seriozitate, de alarmă chiar, când a sugerat că discuția cu Răzvan Burleanu e decisivă și că nu simte sprijinul FRF: „Dacă conducerea nu mă dorește…”.

Dar a avut și momente amuzante. Discutând despre hotărârea pe care o va lua miercuri sau joi, după ședința cu Burleanu, selecționerul le-a spus ironic jurnaliștilor:

„Aveți două zile să puneți antrenorii. Două zile. După aceea, în a treia zi, poate mai așteaptă, mai stau la coadă” .

S-a referit la toate numele vehiculate ca posibilități pentru înlocuirea lui Hagi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport