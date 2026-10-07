Au jucat la retragerea lui Messi Un mijlocaș de la Farul a fost pe „Monumental” la Argentina - Benin 3-0. Fost stoper al Petrolului, titular vs Leo

Doi jucători legați de Liga 1 au fost marți seară la Buenos Aires la ultimul meci al lui Leo Messi pentru națională: Argentina - Benin 3-0.

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Leo Messi s-a despărțit de naționala Argentinei.

La 39 de ani, 21 dedicați selecționatei albiceleste, cu patru trofee majore cucerite în ultima parte a carierei (CM 2022, Copa America 2021 și 2024, Finalissima 2022).

A plâns și, odată cu el, a plâns toată țara, întreaga lume.

195 de goluri a influențat Leo Messi (126 de reușite, 69 de assisturi) în 208 selecții la naționala Argentinei

Matteo Ahlinvi: după Farul, 30 de minute contra lui Messi

Un jucător din Liga 1 a evoluat împotriva lui Messi la acest amical Argentina - Benin 3-0, pe „Monumental” din Buenos Aires, în fața a 85.000 de spectatori.

Matteo Ahlinvi, internațional beninez născut în Franța, a fost prima schimbare a oaspeților, intrând în minutul 64. Cu tot cu prelungiri, o jumătate de oră pe teren alături de Messi.

Matteo Ahlinvi, în spatele lui Leo Messi. Foto: captură video

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani, cotat la 450.000 de euro, transferat gratis în vară la Farul de la Arsenal Tula (Rusia), are 29 de selecții pentru echipa Beninului.

10 meciuri are Matteo Ahlinvi la Farul în Liga 1: 3 goluri, o pasă decisivă

Roche, ex-Petrolul , mai multe dueluri cu Messi pe „Monumental”

Printre titularii formației lui Gernot Rohr a fost Yohan Roche, stoper de origine franceză. A fost înlocuit târziu, în prelungiri (90+1).

Duel Messi - Roche în Argentina - Benin. Foto: Imago

Fundașul central, 29 de ani, a jucat două sezoane la Petrolul, plecând în vară gratis la Iraklis Salonic.

Roche (31 de selecții, două goluri, două assisturi), care a avut mai multe dueluri cu Messi pe „Monumental”, are o cotă de jumătate de milion de euro, potrivit Transfermarkt.

55 de partide a jucat Yohan Roche la Petrolul în toate competițiile: două goluri, două assisturi

Ultimul meci al lui Messi la națională

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