„M-am repezit puțin” VIDEO. Gică Hagi, după un nou eșec al României: „Am 4 înfrângeri, ce pot să zic?”

Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a oferit o primă reacție după un nou eșec cu Suedia, 0-1, în Liga Națiunilor.

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„Tricolorii” au ajuns la patru eșecuri consecutive din tot atâtea meciuri oficiale în al doilea mandat al „Regelui”.

ROMÂNIA - SUEDIA 0-1 . Gică Hagi: „Am 4 înfrângeri, ce pot să zic”

Selecționerul a recunoscut că s-a hazardat când a făcut declarații optimiste înainte de startul campaniei pentru a le da mai mare încredere jucătorilor.

„Chiar dacă am pierdut și de data asta, am făcut un joc bun. Poate să crească încrederea pe viitor, să ne luptăm mai mult și să fim mai agresivi în jumătatea adversă.

Sunt 4 meciuri în care n-am câștigat. Eu, din punctul meu de vedere, vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, dar mi-am dat seama că era de muncă.

E de muncă și cred că procesul acesta necesită ceva timp. Probabil că da, m-am repezit și eu puțin. Trebuie să dau încredere. Au mers lucrurile în vară, dar acum tonusul a fost altfel. S-au văzut anumite greșeli, dar am încheiat cu un meci bun, zic eu, pe ambele faze.

Ne-au lipsit și jucători, în jur de 7, dar asta e. Dar eu trebuie să vorbesc cât mai puțin, pentru că am 4 înfrângeri, ce pot să zic? Reflectăm, dormim la noapte și vedem”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă.

FOTO. România - Suedia 0-1

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 4 10 2. Bosnia 4 8 3. Polonia 4 4 4. România 4 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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