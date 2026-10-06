„Lucrurile merg foarte prost” Dennis Man, în pragul depresiei după un nou eșec cu Suedia. Ce spune despre Gică Hagi

ROMÂNIA - SUEDIA 0-1. Dennis Man (28 de ani) a spus lucrurilor pe nume după un nou eșec al „tricolorilor” în Liga Națiunilor.

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Selecționata antrenată de Gică Hagi a ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri, iar jucătorul celor de la PSV nu și-a ascuns dezamăgirea.

ROMÂNIA - SUEDIA 0-1 . Dennis Man: „Lucrurile merg prost”

„O acțiune foarte proastă, nu a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, din păcate, și parcă mergem în gol. Ne doream foarte mult să le facem o surpriză fanilor, dar, din păcate, nu se leagă nimic”, a declarat Dennis Man la Antena 1.

Întrebat dacă jucătorii înțeleg ce le cere Gică Hagi, extrema dreaptă a replicat:

„Încet-încet înțelegem ce ne spune. Avem nevoie de timp să ne acomodăm cu el. Știe foarte mult fotbal și trebuie să îl ascultăm. Nu știu dacă ei meritau să câștige. Au avut o ocazie și au câștigat”, a adăugat Dennis Man.

Dennis Man: „Suntem alături de el”

În final, Dennis a fost chestionat cu o posibilă demitere a lui Gică Hagi:

„Noi ca jucători suntem alături de el, îl susţinem mereu şi suntem împreună. Noi ca jucători nu putem lua decizii, doar ne conformăm”, a concluzionat Man.

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