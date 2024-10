Rangers - FCSB 4-0. Gigi Becali (66 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a comentat prestația slabă a echipei sale.

Finanțatorul a anunțat schimbări majore pentru derby-ul cu Rapid, de duminică: vor ieși din primul 11 Edjouma, Baba Alhassan, Pantea, Ștefănescu și Luis Phelipe

FCSB a pierdut clar la Glasgow, 0-4, împotriva celor de la Rangers. Campioana României a mers în Scoția cu mai multe probleme de lot și a început partida cu jucători care au prins puține minute în acest sezon.

Rangers - FCSB 4-0. Gigi Becali, critici pentru jucătorii săi

Imediat după finalul meciului, patronul FCSB a comentat prestația echipei sale și nu s-a ferit să le atragă atenția mai multor jucători, precum Malcom Edjouma, Luis Phelipe sau Marius Ștefănescu.

„Când joci cu o echipă care e mai bună fizic, trebuie să fii mai tehnic. Dacă nu pasezi și te apuci să driblezi, să pierzi mingile, primești gol.

Mijlocul terenului la fotbal, dacă nu-l deții, nu ai cum să câștigi. Acolo a fost un Edjouma... La primul gol, decât să dai pasă cu capul la adversar, mai bine lași mingea să iasă în aut.

Ei trebuie să înțeleagă că sunt fotbaliști, e meseria lor. Ștefănescu, Phelipe, Edjouma, Baba... la fotbal nu te joci cu mingea, că nu ești în România să te joci cu Chiajna, să ții tu mingea la picior... Dacă nu ești atent, o pierzi și la revedere!

Am tras niște concluzii totuși, mi-am asumat. Asta era o bătaie preconizată pe care am mâncat-o ”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Gigi Becali: „Nu am nicio urmă de regret”

Întrebat dacă FCSB ar fi putut să se prezinte mai bine dacă ar fi introdus jucătorii titulari în mod normal, patronul „roș-albaștrilor” nu a stat pe gânduri și a răspuns:

„ Eu zic că am fi putut să-i batem. Golurile pe care le-am primit au venit pe greșeli individuale. Am fost prea slabi, nu am contat deloc.

Diferența a fost mare pentru că noi am jucat cu o echipă de copii, copii în fotbal. Olaru nu ar fi jucat titular oricum, ar fi intrat în repriza a doua. Dar în repriza a doua, strategia nu a mai contat. A intrat și Musi, a făcut față mai bine decât Ștefănescu.

Nu am nicio urmă de regret. Nu este un meci care trebuie comentat. Am tras niște concluzii totuși, vis a vis de niște jucători. Sunt unii jucători care nu pot juca în presiune, la anumite echipe.”

Finanțatorul FCSB, încrezător înainte de derby-ul cu Rapid

„Pentru mine, există o singură variantă cu Rapid: victorie. Echipa va fi schimbată total, nu vor mai fi mulți jucători. Edjouma, Baba nu vor mai fi pe teren. Pantea, Ștefănescu, Luis Phelipe, nici ei nu vor mai fi.”

După eșecul usturător cu Rangers din Europa League, FCSB va primi vizita marilor rivali de la Rapid, duminică, de la ora 21:00.

Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Programul FCSB în Europa League