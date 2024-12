„Out în minutul 20”Patronul FCSB i-a criticat pe Charalambous și Pintilii, după remiza cu Farul: „Nu mai ține nimeni cont de Becali!”

Farul Constanța - FCSB 1-1. Gigi Becali (66 de ani) i-a criticat public pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii, antrenorul principal, respectiv secundul campioanei, pentru faptul că nu au ascultat de indicațiile sale.

Daniel Bîrligea, Risto Radunovic și Florin Tănase nu au scăpat nici ei de reproșurile patronului.

FCSB a remizat, scor 1-1, cu Farul Constanța, la Ovidiu, în etapa #20, din cadrul Superligii.

Gigi Becali: „Ei sunt mari antrenori, nu mai ascultă de ce zic eu”

Imediat după fluierul final, patronul campioanei i-a certat pe antrenori pentru faptul că nu au ascultat indicațiile tactice date de el.

„La pauză le-am zis să joace Miculescu atacant, Baeten în dreapta. N-au ținut cont. L-au băgat pe Phelipe vârf, că ei sunt mari antrenori și nu țin cont de ce zice Becali”, a spus finanțatorul roș-albaștrilor, potrivit gsp.ro.

Becali: „Am vrut să-l schimb pe Bîrligea în minutul 20”

De criticile lui Gigi Becali nu au scăpat nici Daniel Bîrligea, Risto Radunovic sau Florin Tănase:

„Radunovic e mare curajos el! Am spus acum șase luni să nu mai bată penalty în viața lui. Ce să țină el cont? Oamenii sunt calificați în Europa și nu mai ține nimeni cont.

Ce să mai alerge el, Bîrligea? Dacă joacă așa, nu dă nimeni nici 100.000 pe el.

Tănase, cu călcâie, a jucat la mișto. Am vrut să-l scot în minutul 20 pe Tănase, dar mi-a zis Meme că nu. Și pe Bîrligea am vrut să-l scot în minutul 20, pe amândoi am vrut să-i scot”.

VIDEO Radunovic a ratat un penalty pe final, în Farul - FCSB 1-1

După acest egal, FCSB a coborât până pe locul 3, în Superligă, cu 34 de puncte, după 20 de etape.

De cealaltă parte, Farul Constanța a rămas pe locul 11, cu 23 de puncte.