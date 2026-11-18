Gigi Becali (68 de ani) a oferit noi detalii despre transferul lui Petru Popescu (24 de ani), atacantul de la Petrocub Hîncești, la FCSB.

Patronul roș-albaștrilor a mai confirmat interesul și pentru un alt jucător.

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În cursul zilei de miercuri, Gigi Becali a anunțat transferul lui Petru Popescu, fotbalist pentru care FCSB a achitat suma de 250.000 de euro.

Gigi Becali, despre transferul lui Popescu: „El deja este prezent la bază, a semnat”

Patronul FCSB a oferit noi detalii despre această mutare și a anunțat când atacantul se va alătura lotului pregătit de Laurențiu Reghecampf.

„Eu am vrut ca primul transfer să fie un ortodox. Și am întrebat în Georgia, nu mi-am dat seama, dar am primit un mesaj din Republica Moldova. M-am uitat puțin și am zis că dacă a dat golurile astea nu poate fi chiar slab.

Am dat 250.000 de euro, nu mai stăm să negociem. Băiatul are 4.000 acum și ar vrea 8.000 (n.r. - euro salariu). Bine, îi dau 10.000. Asta a fost toată istoria.

El deja este prezent la bază, a semnat. Pe data de 5 decembrie o să vină aici să ni se alăture nouă. L-am luat așa, ca investiție.

Am zis că are 24 de ani, m-am gândit la Țucudean. Lui i-am dat 20.000 ca să plece și după a luat toate campionatele cu CFR”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

George Țucudean a evoluat la FCSB sub formă de împrumut în perioada ianuarie - septembrie 2015, perioadă în care a marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisive în 21 de meciuri.

Popescu evoluează la Petrocub Hîncești, campioana Republicii Moldova în sezonul 2025-2026. Fotbalistul este cotat la 350.000 de euro pe Transfermarkt.

8 goluri și o pasă decisivă a reușit Petru Popescu în cele 30 de meciuri disputate pentru Petrocub în acest sezon. Formația din Republica Moldova a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de Egnatia, scor 1-7 la general, iar ulterior din Conference League de Borac Banja Luka, scor 3-6 la general

Gigi Becali vrea încă un jucător: „Nu e de la noi din campionat”

Gigi Becali a confirmat că este interesat de încă un atacant, care ar fi pe punctul să nu prelungească contractul cu echipa la care este legitimat.

„Eu nu o să iau jucători liberi (n.r. - de contract). Dacă e unul care nu vrea să prelungească contractul că are salariu mare, pot să fac asta. Un jucător care nu vrea el să mai continue la echipă, dar nu că îl lasă cineva liber…

Da, este unul. Nu e de la noi din campionat. Jucători de la noi nu mai există. Acum am oameni care se uită după jucători mai buni decât Lukic. M-am uitat și eu mai mult la el. E atacant, număr 9, are forță, viteză.

Nu știm încă suma. O să mă fac și eu că nu mă interesează, o să le dau un preț și la revedere”, a mai spus Becali.

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