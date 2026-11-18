Ionuț Luțu (51 de ani), proaspăt venit la FCSB, a fost supus, marți, unei intervenții chirurgicale din cauza unor probleme de sănătate.

Care este starea apropiatului lui Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, mai jos.

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Gigi Becali a efectuat mai multe schimbări radicale la FCSB, în speranța că va redresa situația echipei, și a apelat inclusiv la serviciile lui Ionuț Luțu.

Ionuț Luțu a fost operat

Marți, Ionuț Luțu a fost supus unei intervenții chirurgicale după ce a avut o criză de bilă, iar operația a decurs cu succes.

Oficialului de la FCSB i-a fost extrasă și o piatră de la rinichi. În acest moment, Luțu se află în afara oricărui pericol și se află în plin proces de recuperare.

Dischinezia biliară reprezintă o afecțiune funcțională a vezicii biliare, manifestată printr-o scădere a motilității acesteia și, implicit, printr-o incapacitate de a se contracta și elimina bila în căile biliare, potrivit reginamaria.ro.

Fostul mijlocaș ofensiv deține licența A, dar a picat de două ori examenul pentru licența Pro. În schimb, anul trecut a absolvit cursurile de director sportiv organizate de FRF.

Ionuț Luțu i s-a alăturat lui Gigi Becali în anul 2010, imediat după ce s-a retras din activitate.

Progresul București, Universitatea Craiova, Galatasaray, Steaua, Suwon Samsung Bluewings, Rapid București, Apollon Limassol, Kairat Almaty, Zhetysu Taldykorgan, Pandurii Târgu Jiu, Jiul Petroșani, Drobeta Turnu Severin și ALRO Slatina sunt echipele pentru care a evoluat fostul mijlocaș ofensiv de-a lungul carierei.

Ionuț Luțu, noul șef de la FCSB: „ I-am făcut birou. Cea mai mare încredere în el o am”

„Acum se lucrează. Nu mai merge că vedem noi trei chiftele pe clipuri de 17 secunde. Nu mai merge așa. Acum, 10 oameni sunt care fac selecție. I-am făcut și lui Luțu un birou. I-am zis: «Cea mai mare încredere dintre toți în tine o am!».

Și așa este. A zis că stă de dimineață până seara și se uită. După, eu decid. Să vedem, poate sunt prost și vorbesc aiurea. Sau sunt deștept și fac treabă, nu se știe. Hai să vedem dacă mă pricep.

Cea mai ușoară, cea mai frumoasă meserie e de impresar. Ei iau comisioane, dar nu merge cu mine. Dacă merită marfa, da. Mă întâlnesc cu ei. Nu pun condiții. Mă uit ce marfă au, dacă au selectat calitate. Dacă nu e de calitate, pleacă, îmi dă mie ciurucuri? Cum mi-ai dat ciurucuri, cum nu mai am ce discuta cu tine!

Dau mai departe dacă îmi place ceva. Lui cutare, lui cutare, nu-i spun pe toți, pentru că sunt mulți care se vor uita.

La final se uită Luțu, numai asta va face. I-am făcut un birou, l-am amenajat repede. I-am spus să nu le zică ce-i place. Dacă află impresarii, le zic ălora să ceară bani în plus ca să ia comision. Nu merge cu mine. Îi miros imediat. După ce îi vede Luțu, îi văd și eu și aleg. Vor veni 6 jucători.

La FCSB începe o nouă eră. Chiar va fi era Becali! Voi vorbeați de asta, dar nu făceam eu. Acum vine era Becali, adică voi decide eu totul la milimetru. Legătura o s-o țin cu Luțu. Bine, cu toți 3, Reghe, Szukala și Rusescu, glumesc cu voi”, a declarat Gigi Becali.

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