Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a vorbit din nou despre relația pe care o are cu Mihai Stoica (61 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Becali a dezvăluit că adevăratul motiv al nemulțumirii sale față de Mihai Stoica este poziția ocupată de FCSB în clasament, nu transferul lui Aymen Boutoutaou.

Gigi Becali a dat cărțile pe față despre relația cu MM: „Nu Boutoutaou e problema”

„Vorbesc zilnic cu el. El vorbește cu trei sferturi din gură, că nu-i convine situația, deși el a creat-o toată. I-am spus că nu Boutoutaou e problema, ci locul din clasament. Tu răspunzi de el.

Mi-a recunoscut: «Da, Gigi, am greșit». Aia e problema mea, locul în clasament”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

FCSB a terminat turul sezonului regulat din Superliga pe locul 8, cu 21 de puncte, trei în spatele Farului, echipă ce ocupă ultimul loc de play-off.

Gigi Becali: „La mine, oricând vrea MM, mâine, vine înapoi”

Patronul de la FCSB spune că fostul președinte al Consiliului de Administrație are ușa deschisă și se poate întoarce oricând dorește la echipă.

„Mă știți pe mine, dar și pe MM. Eu îmi împing frații? Eu le spun: «Băi, Mihai, retrage-te?» Sau le spun: «Stai aici lângă mine până la moarte, dar mai pune niște oameni să ajute?» Fac eu așa ceva? Și așa va fi, oricând. L-am văzut și i-am zis că nu-mi place de el. Și a ținut mult post și de aia arăta așa. Să-l împing pe MM eu?

Unul care e de 25 de ani cu mine și care spune că toată viața îi rămâne aproape, să-l împing?.

Oamenii ăștia sunt de doi lei și văd caracterul lor în caracterul altora. Ei cred că ceea ce ar face ei poate face altul. Oameni buni, nu știți ce e ăla caracterul, dragostea. La voi se poate orice, la mine nu se poate. La mine, oricând vrea MM, mâine, vine înapoi. Oricând. I-am spus să lase orgoliul și să vină înapoi.

Am luat cu el bani, am câștigat mult, prieteni, și acum să-l împing? Înseamnă că mai bine mor decât să fiu un asemenea caracter”, a concluzionat Gigi Becali.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport