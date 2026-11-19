Petrolul, ocupanta locului 4 în Superliga la finalul primei părți a sezonului regulat, a primit o lovitură în încercarea de a evita depunctarea.

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Pe 11 noiembrie, Tribunalul Prahova a respins cererea Petrolului de a plăti sau reeșalona datoriile către angajați și ANAF, în condițiile în care FRF solicită clubului să-și rezolve restanțele financiare pentru a evita depunctarea.

Tribunalul Prahova a respins cererea Petrolului privind plata datoriilor pentru a evita depunctarea FRF

Demersul a venit după ce FRF a constatat că Petrolul avea datorii neachitate sau neeșalonate la 15 octombrie 2026, în ciuda declarațiilor anterioare ale clubului.

FRF i-a cerut Petrolului să prezinte, până la 15 noiembrie, dovezi privind achitarea restanțelor către angajați și autoritățile fiscale.

Problema este că Petrolul se află în insolvență din 8 iunie, iar legea nu permite achitarea separată a datoriilor acumulate înainte de deschiderea procedurii, în afara mecanismelor prevăzute pentru plata acestora.

Petrolul a vrut să negocieze separat cu creditorii

Cu toate acestea, administratorul judiciar a solicitat instanței permisiunea de a plăti restanțele salariale și fiscale înscrise în tabelul creditorilor sau, ca alternativă, de a încheia acorduri individuale de reeșalonare cu creditorii, în afara planului de reorganizare.

Avocatul Petrolului a explicat că cererea a fost formulată pentru a clarifica faptul că, deși forurile sportive solicită plata datoriilor vechi sau încheierea unor convenții de eșalonare, legislația insolvenței nu permite reeșalonarea lor separată.

În plus, clubul a susținut că datoriile acumulate înainte de intrarea în insolvență nu mai puteau fi considerate restanțe scadente potrivit regulamentului FRF.

Petrolul a invocat faptul că legea insolvenței împiedică plata acestora la termenele inițiale și negocierea unor înțelegeri individuale cu creditorii.

Instanța: problemele sportive nu justifică încălcarea legii

Tribunalul a respins însă ambele variante. A explicat că datoriile acumulate înainte de intrarea în insolvență pot fi achitate doar prin planul de reorganizare sau, dacă se ajunge la faliment, prin distribuirea banilor către creditori.

Instanța a precizat că nu poate aproba o soluție doar pentru că aceasta ar ajuta clubul să evite sancțiunile sportive.

„Judecătorul-sindic exercită un control de legalitate, iar nu de oportunitate și nu poate autoriza, pe considerente de oportunitate economică sau sportivă, o măsură pe care legea nu o permite”, se arată în hotărâre.

Judecătorul a recunoscut gravitatea consecințelor sportive invocate de Petrolul, dar a precizat că acestea nu reprezintă un temei juridic pentru aprobarea cererii.

Petrolul nu a demonstrat că are bani pentru plățile solicitate

Nici varianta acordurilor individuale de reeșalonare nu a fost acceptată.

În opinia instanței, asemenea convenții ar reprezenta o restructurare a datoriilor negociată doar cu anumiți creditori, în afara procedurii colective și a planului de reorganizare.

Mai mult, judecătorul-sindic a constatat că administratorul judiciar al Petrolului nu a demonstrat că există banii necesari pentru plățile solicitate, care ar fi valoarea totală a acestora și dacă operațiunile nu ar afecta achitarea datoriilor curente sau executarea viitorului plan de reorganizare.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Petrolul a depus planul de reorganizare. Creditorii votează pe 26 noiembrie

În paralel, Petrolul a reușit să depășească un alt obstacol important în procedura de insolvență. După ce Curtea de Apel Ploiești a permis înscrierea provizorie în tabel a creanțelor contestate de opt creditori, Petrolul a putut definitiva tabelul și a depus planul de reorganizare pe 4 noiembrie.

Documentul urmează să fie supus votului creditorilor pe 26 noiembrie, iar ulterior va trebui confirmat de judecătorul-sindic.

În fața instanței, reprezentanții Petrolului au avertizat că întârzierea depunerii planului ar putea atrage sancțiuni sportive între 4 și 9 puncte de penalizare.

Clubul prahovean a susținut că respectarea termenului de 15 noiembrie era esențială pentru continuarea procedurii și evitarea unor noi depunctări.

ANAF are de recuperat 4,67 milioane de euro

Potrivit tabelului definitiv al creanțelor, Petrolul are obligații acceptate de aproximativ 45,1 milioane de lei, echivalentul a 8,5 milioane de euro.

Cel mai mare creditor este ANAF, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, cu o creanță de 24,75 milioane de lei, aproximativ 4,67 milioane de euro. Instituția deține 58,24% din totalul creanțelor cu drept de vot.

Creanțele salariale, în care sunt incluși fotbaliștii și ceilalți angajați ai clubului, însumează aproape 9 milioane de lei, aproximativ 1,69 milioane de euro.

FRF urmează să anunțe sancțiunile în decembrie

FRF urmează să anunțe în decembrie sancțiunile rezultate în urma procedurii de monitorizare financiară. Din informațiile GOLAZO.ro, Petrolul ar urma să piardă două puncte în urma acestei proceduri.

Gruparea din Ploiești a transmis însă, pe 14 noiembrie, că nu a primit nicio notificare oficială privind o eventuală depunctare și că face eforturi pentru identificarea unor soluții care să permită îndeplinirea criteriilor regulamentare.

„Colaborăm cu Federația Română de Fotbal și facem, în continuare, toate eforturile posibile pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât criteriile stabilite prin regulamente să fie îndeplinite.

Avem încredere că totul se va tranșa doar pe teren, în condiții egale pentru toate combatantele”, a transmis clubul.

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