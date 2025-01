Eugen Neagoe (57 ani) a anunțat că Gloria Buzău negociază transferul a trei fotbaliști, doi atacanți un mijlocaș ofensiv.

Gloria Buzău a învins-o pe Unirea Slobozia cu 3-0, goluri Ișfan, Tavares și Jipa.

Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit de victoria echipei sale, prima după patru eșecuri la rând.

Neagoe: „La cum am jucat, trebuia să avem 8 puncte în plus”

„Mi-aș fi dorit să avem lotul complet, îl avem și pe Alexei adus din Letonia, s-a antrenat foarte bine, jucator de echipă națională, sper să fim mai puternici cu el.

Îmi doresc și eu jucători, pentru că am avut momente în care nu am avut cu cine să venim și să schimb jocul și am făcut schimbări forțate”, a declarat Eugen Neagoe la DigiSport.

Neagoe a comentat și faza primului gol, marcat de Ișfan.

„Și eu cred că a vrut să centreze, nu l-am întrebat, dar merită felicitări pentru că a marcat. Apoi, am avut două goluri frumoase, puteam să mai marcăm, au avut și cei de la Slobozia ocazii.

Cred că am avut jocuri în care am jucat foarte bine, dar nu am marcat, cred că trebuia să vem cel putin 6-7-8 puncte în plus după jocul pe care l-am făcut împotriva multor echipe.

Dar asta este, trebuie să muncim și să rămânem serioși ca până acum, o să aibă o zi liberă, n-au mai avut din 2 ianuarie, de când ne-am reunit și am plecat în Antalya”, a mai spus antrenorul pentru sursa citată.

După victoria cu Unirea Slobozia, Eugen Neagoe a anunțat că echipa sa și-a propus să mai facă 3 transferuri, primul fiind deja rezolvat. Nu a dezvăluit însă numele fotbalistului.

„Am reușit un transfer, a semnat, este jucătorul nostru, este un atacant, eu îmi doresc doi, mi-aș dori și un mijlocaș ofensiv

Cu un atacant am vorbit personal”, a declarat Eugen Neagoe pentru sursa citată.

Felix Rache, acuzat că a promis și a dispărut

Lucian Romașcanu, membru PSD și președintele CJ Buzău, l-a găsit vinovat pe Felix Rache pentru situația în care se află echipa de fotbal a orașului. Fotbaliștii echipei Gloria Buzău sunt neplătiți din octombrie 2024.

„Este celebrul domn Rache, pe care îl știți cu toții, că a lucrat și în media. Când am început această construcție a fost membru fondator al acestei asociații de sport.

A zis că vine cu 600.000 de euro, dar nu l-am mai văzut. S-a ocupat cu politica, să susțină un candidat. Asta e altă chestiune.

Te apuci să construiești ceva pe niște promisiuni și dup-aia vezi că nu le mai îndeplinește cel care le-a făcut și te pune într-o situație destul de dificilă”, a declarat Lucian Romașcanu pentru fanatik.ro.