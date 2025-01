Qarabag - FCSB 2-3. Marius Șumudică (53 de ani), antenorul celor de la Rapid, a vorbit despre victoria din Europa League a campioanei.

Rapid - Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Pe lângă partida de sâmbătă de pe Giulești, tehnicianul lui Rapid a fost întrebat și despre meciul celor de la FCSB cu Qarabag, partidă care a propulsat campioana României în primele 8 formații din Europa League.

Marius Șumudică, despre Qarabag - FCSB 2-3

„Da, am văzut meciul. Au câștigat, nu mai contează... am văzut fel de fel de comentarii pe la televizor, în ziare. Recunosc că citesc și am văzut că au fost dominați. Toată lumea spune că n-au legat nu știu câte pase. Nu mai contează. Dacă ai luat 3 puncte, asta contează. Îi felicit. Mai departe este problema lor. Nu mă interesează și nu stau să discut despre FCSB.

M-am uitat la meci pentru că îmi place fotbalul. Nu comentez eu dacă meritau sau nu să câștige. E treaba lor. Este o echipă care nu mă interesează”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă, potrivit sport.ro.

Marius Șumudică, despre Rapid - Universitatea Craiova

Șumudică îi vede pe olteni drept un adversar mai bine pregătit, mai ales datorită jucătorilor care formează un nucleu de mulți ani.

„Cred că au un nucleu de jucători care joacă de mai mult timp împreună. Au un antrenor care a preluat această echipă, dacă nu mă înșel, din play-off-ul campionatului trecut și orice zi petrecută în plus, împreună, contează mult.

Mitriță este un jucător periculos, cred că unul dintre cei mai buni din campionat și cred că merită, așa, un tratament aparte, mai ales în momentele moarte ale jocului, dacă îi dai șansa de a fi liber într-o zonă de teren, devine periculos.

Îl știu foarte bine, l-am avut un an de zile în Arabia Saudită, deci știu ce poate Mitriță”, a mai spus Șumudică la conferința de presă.