Ianis Hagi, dat la o parte  Ce i-a strigat Tavernier românului înainte de a înscrie în victoria celor de la Rangers cu Ross County

Ross County - Rangers 0-3. Formația lui Clement s-a impus categoric în deplasarea din etapa #16 și ajunge la două puncte în spatele locului 2, ocupat de Aberdeen.

Ianis Hagi a jucat 87 de minute, ajungând astfel la 3 partide consecutive în care a început ca titular.

Cu victoria de la Ross County, Rangers a ajuns la cel de-al cincilea meci consecutiv fără înfrângere în Premiership și al optulea în toate competițiile.

Ross County - Rangers 0-3. Ianis Hagi, dat din fața mingii de James Tavernier

Căpitanul lui Rangers a fost cel care a închis tabela cu golul superb marcat în minutul 86 de la 16 metri.

Tavernier și-a pregătit șutul în aceeași fază în care și Ianis Hagi urmărea balonul pentru a trage la poartă, dar fundașul l-a atenționat să se dea din calea mingii.

„Sunt bucuros să fiu pe lista marcatorilor. Dacă pot ajuta echipa, o voi ajuta. Dar mă bucur că nu am luat gol și am câștigat. I-am strigat lui Ianis «E a mea!» și se pare că am prins o lovitură curată, care a intrat în poartă, așa că sunt fericit”, a declarat Tavernier, potrivit dailyrecord.co.uk.

Ianis Hagi, lăudat de presa scoțiană

Scoțienii de la rangersreview.co.uk au scris despre calitățile jucătorului român și l-au declarat unul dintre cei mai tehnici din lotul lui Rangers:

„Hagi are viziunea și abilitatea tehnică pe care puțini fotbaliști din lotul lui Rangers o au.

Dacă Danilo și-ar fi dat seama că Hagi își dorea un un-doi înainte de prima jumătate de oră, românul și-ar fi putut trece numele pe tabela de marcaj”.