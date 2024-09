„Dezastruos!” „Cazul Ianis Hagi”, analizat de BBC: „Doar o altă problemă prost gestionată de Rangers ”

Situația lui Ianis Hagi, 25 de ani, la Rangers a fost întoarsă pe toate părțile atât în România, cât și în afara țării.

BBC Sport a abordat subiectul Ianis Hagi în podcastul BBC Scottish Football. Michael Grant, corespondentul The Times pentru fotbalul scoțian, spune că, în ciuda „profilului” lui Hagi, el „nu este răspunsul” la problemele lui Rangers.

Britanicii notează că, deși Ianis Hagi și-a exprimat în nenumărate rânduri dorința de a continua la clubul din Scoția și a fost o piesă importantă pentru naționala României, Rangers nu îl ia în calcul pentru acest sezon.

Sursa citată menționează și posibilul motiv pentru care Hagi jr e marginalizat de Philippe Clement: „Internaționalul român a adunat 99 de apariții pentru Rangers, dar suta pare a fi la o distanță de o viață, deoarece odată cu acesta vine și o creștere salarială pe care clubul pare reticent să i-o acorde”.

„Ianis Hagi, doar o altă problemă prost gestionată de Rangers”

„Hagi a avut momentele sale, dar a avut, de asemenea, o mulțime de perioade sub așteptări. Nu cred că el este răspunsul la problemele pe care echipa le are, și mult mai important, nu cred că Philippe Clement crede că el este răspunsul la problemele pe care le are.

Adică, este doar o altă problemă prost gestionată de club, nu-i așa? El este încă acolo.

Pare că Rangers pur și simplu nu e în stare să obțină ceva pentru jucătorii de care încearcă să se despartă. De fapt, Rangers nu poate face nimic. Deci, jucătorul va rămâne prin zonă, nu ne așteptăm ca el să joace din nou la prima echipă”, a încheiat jurnalistul, citat de bbc.com.

„Cazul Ianis Hagi”, sub lupa scoțienilor: „Gestionare dezastruoasă a situației!”

Despre Ianis a vorbit și Rory Loy, fost fotbalist scoțian:

„Modul în care Rangers a gestionat atât de multe în ultimii ani a fost dezastruos.

Dacă te uiți la jucători în momentul lor cel mai bun din punct de vedere al valorii de piață, cum ar fi Alfredo Morelos sau Ryan Kent, vezi că aceștia au plecat pe nimic.

Acum îl ai pe Hagi acolo. E o gestionare dezastruoasă a situației, este de-a dreptul incredibil!”.