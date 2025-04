DINAMO - CRAIOVA 0-2. Alexandru Mitriță (30 de ani), atacantul oltenilor, consideră că echipa sa a pregătit meciul foarte bine, iar victoria a fost una meritată.

Mitriță a analizat partida de pe Arena Națională și a declarat că șansele Universității Craiova la titlu rămân în picioare, în urma succesului cu Dinamo.

DINAMO - CRAIOVA. Alex Mitriță: „Victorie meritată”

„E o victorie meritată, muncită. Am pregătit foarte bine meciul, Mister l-a gândit foarte bine, cu staff-ul său. Știam că vor veni spațiile, am avut răbdare. Asta este calitatea mea, când am spațiu, încerc să dau la poartă. Sunt bucuros că am câștigat.

Vrem să ne gândim la fiecare meci în parte. Nu facem bine dacă ne gândim pe termen lung. Am câștigat un meci, acum avem o deplasare grea la Cluj”, a declarat Alex Mitriță, la Digi Sport.

Nu e ușor să te lupți pentru un trofeu, e o presiune imensă, nu trebuie să ne gândim la ultimul meci, următorul este cel mai important. Campionatul este visul meu, este visul tuturor Alex Mitriță

În urma victoriei cu Dinamo, Universitatea Craiova se află pe locul secund în play-off, la 3 puncte de FCSB, liderul clasamentului, cu 36 de puncte.

De cealaltă parte, „câinii” sunt pe locul 5, cu 29 de puncte.

VIDEO. Golul lui Alexandru Mitriță

Citește și