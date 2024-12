Mesajul lui Ianis Hagi  Românul, conferință de presă la Rangers. Dezvăluiri despre perioada petrecută la echipa secundă: „Știu de ce sunt capabil ”

Ianis Hagi (26 de ani) a vorbit despre perioada petrecută la echipa secundă a clubului Glasgow Rangers și a explicat că experiența l-a ajutat: „Am progresat și ca viitor antrenor”.

Rangers - Kilmarnock, meci din campionatul Scoției, etapa #15, se dispută miercuri, de la ora 21:45.

Hagi a revenit în echipa de start a celor de la Rangers în victoria cu St. Johnstone și pare că l-a convins pe antrenorul Philippe Clement (50 de ani) că merită să rămână la prima echipă.

Ianis Hagi: „Totul se schimbă rapid în fotbal”

Prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu Kilmarnock, Hagi a fost întrebat dacă s-a temut vreun moment că nu va mai juca pentru prima echipă a clubului scoțian.

„Nu, nu chiar, sunt în fotbalul profesionist de ceva timp, deși am doar 26 de ani, cred că sunt la al zecelea sezon la profesioniști.

Știu că în fotbal totul se schimbă rapid, din bine în rău și din rău în bine, am încercat doar să controlez ce am putut din jurul meu, am făcut ce a ținut de mine, și am încercat să fiu pregătit pentru următoarea zi.

Orice ar fi adus a doua zi, am fost pregătit. Mă bucur că m-am întors, mă bucur de fiecare secundă”, a spus Hagi la conferința de presă.

Ianis Hagi, despre experiența de la echipa secundă: „A fost diferit”

Ianis spune că lunile petrecute la Rangers B au fost benefice pentru dezvoltarea sa.

„E dificil când nu joci fotbal, am fost în situații mai rele decât aceasta, cu accidentarea mea, am fost departe de teren timp de un an, nu am putut juca.

Acum m-am putut antrena, am putut juca pentru echipa secundă, vreau să le mulțumesc, au fost incredibili cu mine timp de două, trei luni, au fost deschiși și mi-au oferit tot ce am avut nevoie pentru a fi pregătit fizic pentru a juca.

Am vorbit chiar și despre diferite exerciții, metode de antrenament, a fost minunat, trebuie să le mulțumesc antrenorilor, copiilor, sunt atât de talentați, au atât de multă foame de a performa, am încercat să ajut cât de mult am putut cu experiența mea, vorbind cu ei din când în când.

A fost o experiență diferită, dar vreau să joc la nivel profesionist, de asta sunt aici, mă bucur că am revenit.

A fost bine, am învățat mai multe legat de antrenorat, am făcut niște exerciții acolo. Sunt disperat să progresez, deși am fost cu echipa a doua, ca persoană, ca jucător și, probabil, ca viitor antrenor, am progresat”, a mai spus Hagi.

38 de goluri a influențat Ianis Hagi în cele 103 meciuri în care a jucat pentru Rangers. A marcat de 16 ori și a oferit 22 de pase decisive.

Ianis Hagi, declarație de dragoste pentru Rangers

Întrebat de ce a ales să rămână, românul a spus: „Iubesc clubul, pur și simplu”.

„Pe piața transferurilor se poate întâmpla orice. Știind situația în care am fost, vârsta mea, 25-26 de ani, lucrurile erau în aer, nimeni nu poate nega asta, toată lumea știe.

Dar am fost clar în privința faptului că oriunde m-aș afla, prima echipa sau cea secundă, voi respecta fotbalul, mi-a dat atâtea și este singurul lucru pe care iubesc să-l fac”, a mai afirmat fotbalistul român.

Ianis Hagi: „Am discutat în vară, am spus clar unde mă văd în viitor”

Fotbalistul român spune că a discutat cu antrenorul Philippe Clement despre situația sa în vară, însă nu a vrut să ofere prea multe detalii despre cum a ajuns la echipa secundă.

„Am avut câteva discuții în timpul verii, asta a fost tot, am știut care este situația din prima zi în care am pășit pe terenul de antrenament, după am luat-o zi după zi și am așteptat să văd ce se întâmplă.

Am spus clar care este punctul meu de vedere, unde mă văd în viitor. Au fost conversații normale, nimic diferit de ce se discută zilnic între jucători și staff. Au fost conversații, apoi s-a ajuns la un punct în care amândoi am vrut să câștigăm și acum sunt aici.

Nu va mai fi o discuție privată dacă trebuie să vă spun exact ce am discutat. Nu cred că ar fi corect din punctul meu de vedere sau al antrenorului, am avut conversații pe care le poartă orice antrenor cu un jucător, vor rămâne între noi. Acum mă bucur că pot ajuta echipa”, a dezvăluit Ianis.

Misiunea lui Ianis Hagi: „Să-mi fac treaba ca număr 10”

Ianis a spus că nu se gândește decât la fotbal și la cum să o ajute pe Rangers să obțină victorii.

„Sunt detalii care ar trebui să rămână între mine, agent, antrenor și club. Din respect pentru toată lumea. Respect întrebările și ofer câte informații pot.

Responsabilitatea mea este să intru pe teren și să-mi fac treaba ca număr 10 pentru acest club. Ce știu și ce pot face este să intru pe teren și să joc cel mai bun fotbal al meu, să fiu cât mai creativ posibil, nu vorbesc doar de pase decisive sau goluri, ci să creez și să ofer dinamici diferite echipei.

Știu de ce sunt capabil, am arătat-o în trecut pentru acest club, mă bucur că acum m-am întors și pot să fac asta”, a afirmat Hagi.