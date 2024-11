Ianis Hagi, integralist „Tricolorul” dezvăluie ce a făcut pentru a-și asigura un loc în primul „11” + Ce spune despre plecarea de la Rangers

ROMÂNIA - CIPRU 4-1. Ianis Hagi (26 de ani) este fericit că a fost integralist în echipa antrenată Mircea Lucescu (79 de ani).

Fotbalistul spune că selecționata României se poate califica la Campionatul Mondial din 2026.

Hagi spune că nu se gândește la un transfer și obiectivul său este să joace pentru Glasgow Rangers.

România a obținut o victorie clară pe Arena Națională și a promovat în Liga B din Liga Națiunilor, după ce a terminat pe prima poziție în Grupa 2 din Liga C.

ROMÂNIA - CIPRU 4-1. Ianis hagi: „Sunt fericit că am jucat 90 de minute”

Hagi a prins rar un loc de titular în naționala României, însă a început meciul cu Cipru pe teren și nu a fost schimbat până la final.

„Era important să fim echilibrați, chiar dacă suntem vreo 4-5 jucători care ne-am așteptat rândul toamna aceasta. A trebuit să fim răbdători. Sunt fericit că am jucat 90 de minute, am tras de mine perioada asta să fiu la un nivel fizic cât mai bun.

Mister știe cât am tras să-l conving ca să am șansa asta să intru din primul minut. E greu, pretențiile sunt de cel mai înalt nivel, e unul dintre cei mai mari antrenori din istoria naționalei și e normal să fie așa”, a declarat Ianis Hagi la Digi Sport.

Ianis Hagi visează la Mondial: „Să scriem istorie pentru România”

Hagi spune că naționala România este capabilă să obțină calificarea la Mondialul american.

„E un progres de la lună la lună, încă mai avem, dar eu cred că suntem capabili să ducem România la Mondiale din nou.

Îmi doresc pentru mine și pentru grupul are este aici, am muncit mult și ne dorim să ajungem la un Campionat Mondial.

Când s-a tras acum câțiva ani că Mondialul va fi în America, clar gândurile noastre s-au dus acolo, să fim la cel mai înalt nivel fotbalistic și să scriem din nou istorie pentru România.

Noi suntem prezenți și dispuși să facem orice pentru selecționer. Suntem deschiși să creștem nivelul, să ajungi la Mondial e mai greu decât la European”, a mai spus Hagi.

Mulțumim frumos suporterilor și sper ca la anul și peste doi ani să fie și mai frumos decât anul acesta. Ianis Hagi

Ianis Hagi, cu gândul doar la Rangers

Ianis a fost folosit rar de antrenorul celor de la Glasgow Rangers, însă spune că dorește să rămână la echipa din Scoția. Și să câștige un loc în primul „11”.

„Nu-mi este greu pentru că am trecut printr-un moment mult mai greu când am fost departe de fotbal. Cel mai important e să joc fotbal, Dumnezeu are un destin pentru fiecare în parte.

Eu trebuie să fiu pregătit, să merg la culcare cu gândul că am făcut tot ce am putut în ziua respectivă. Să o iau a doua zi de la capăt.

Câteodată îți merge bine, dar sunt și momente dificile când trebuie să demonstrezi. Trebuie să ies din pasa asta în care nu prea am jucat. Sunt liniștit cu mine mental, trag de mine, nu pot să mă împing mai mult decât o fac la ora actuală.

Este logic (n.r. - să se vorbească despre transferuri) când situația unui jucător nu este clară, gândul meu este să fiu la capacitate maximă pentru Rangers.

Avem o finală de Cupă pe care trebuie neapărat să o câștigăm, să reducem diferența față de Celtic în campionat, ăsta e scopul meu, să o ajut pe Rangers, am mai câștigat trofee cu ei, și individual și colectiv. Nu știi ce se poate întâmpla, dar eu sunt pregătit pentru club”, a încheiat Hagi.

România, promovare în Liga B și urna 2 în drumul spre Mondiale

România își câștigă grupa de Nations League și revine în Liga B. Mai mult, succesul cu Cipru este sinonim cu asigurarea poziției în urna 2 la tragerea la sorți pentru preliminariile pentru CM 2026!

Adică un singur adversar dificil în drumul spre revenirea la Mondial după aproape 3 decenii. În calificări vor fi 12 grupe, șase cu 5 echipe și șase cu 4. Câștigătoarele merg direct la turneu, iar locurile 2 la baraj.

De asemenea, câștigarea grupei asigură în proporții mari și prezența la barajul pentru turneul final, în cazul unui parcurs dezastruos în preliminarii.

Rezultatele României în Liga Națiunilor

6 septembrie 2024, 21:45: Kosovo – România 0-3

0-3 9 septembrie 2024, 21:45: România – Lituania 3-1

3-1 12 octombrie 2024, 21:45: Cipru – România 0-3

0-3 15 octombrie 2024, 21:45: Lituania – România 1-2

1-2 15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo 0-0 (abandonat)

0-0 (abandonat) 18 noiembrie 2024, 21:45: România - Cipru 4-1.

Cum arată clasamentul în grupa României:

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. România 5 15 2. Kosovo 5 12 3. Cipru 6 6 4. Lituania 6 0

Prima clasată promovează în Liga B, ultima clasată retrogradează în D

Echipa de pe locul 2 va juca un baraj de promovare/menținere împotriva uneia dintre echipele de pe locul 3 din Liga B