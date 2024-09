De la atletism la fotbalIngrid Alexandra Pap-Ieney a avut o vară de neuitat: a participat la o serie de turnee după ce a fost premiată de Bimbo România

Ingrid Alexandra Pap-Ieney are 13 ani și a început să joace fotbal în august 2022, după ce a renunțat la atletism, sport pe care-l practica de la 6 ani.

Sportiva a început fotbalul la clubul ACS Star Junior Baia Mare, unde a fost antrenată de Bogdan Codrea și Claudiu Andraș, iar în acest an a avut o vară de neuitat, după ce a primit un premiu de la Bimbo România și a participat la o serie de turnee.

Visează la echipa națională

„În această vară am avut ocazia să particip la 10 turnee, o experiență incredibilă care m-a ajutat enorm să mă dezvolt ca jucătoare.

Antrenorul nostru este foarte dedicat și dorește să ne ajute să atingem potențialul maxim. Am jucat atât in turnee de fete, cât și de băieți. De fapt, ne-am clasat pe primele trei locuri la turneele mixte, iar la turneele de fete am terminat de fiecare dată pe locul 1.

Vreau să fac parte din echipa națională a României de fotbal feminin și să joc la cel mai înalt nivel posibil.

Vreau să dau tot ce am mai bun pentru a deveni o jucătoare de fotbal de succes și pentru a aduce mândrie familiei mele și antrenorilor mei!

Îmi doresc să joc în Campionatele Internaționale și, cine știe, poate într-o zi să-mi îndeplinesc visul de a-l întâlni pe Lionel Messi", spune ea.

De la atletism la fotbal

S-a îndrăgostit de fotbalul feminin de mică, dar a făcut atletism de la 6 ani până la 12. A decis că vrea să fie fotbalistă după ce a fost într-o tabără.

„De mică mi-a plăcut să mă joc cu mingea, după antrenamentele de atletism luam mingea și mă jucam chiar și cu riscul să fiu certată de antrenor, pentru că lui nu-i plăcea fotbalul.

Am mai crescut și vara ieșeam pe uliță cu băieți mult mai mari decât mine să joc fotbal, câteodată mai fugeam și pe teren fără să știe ai mei. Nu conta că mă faultau, eram singura fată și eram bucuroasă că mă luau în echipă.

În 2011, am fost într-o tabără unde am jucat fotbal și m-am hotărât să le cer părinților să îmi caute o echipă. Părinții nu au fost foarte încântați, sperau să particip la Naționalele de atletism, dar la insistențele mele au cedat, au găsit echipă, iar mama m-a dus la primul antrenament”.

Recunoscătoare pentru eforturile părinților

Ingrid provine dintr-o familie mare, mai are o soră și doi frați, iar fratele cel mare e și el pasionat de fotbal. Părinții au fost dispuși la orice efort pentru a o vedea pe micuță fericită:

„Mama a fost nevoită să renunțe la serviciul pe care-l avea, ca să mă poată duce la antrenamente. Tata și-a schimbat și el jobul, ca să aibă liber sâmbăta să mă vadă la meciuri.

La început, au crezut că după o săptămână - două voi renunța având în vedere distanța, 100 de km dus-întors. Nu am renunțat, iată-mă aici după 2 ani.

Pe această cale vreau să le mulțumesc părinților pentru toate sacrificiile pe care le-au făcut și le fac în continuare pentru mine. Indiferent de distanță (Sibiu, Alba-Iulia, Oradea, Satu Mare, Zalău, Pécs (Ungaria), ei au fost acolo să mă susțină atât pe mine cât și pe echipa mea!”, mărturisește micuța fotbalistă.

E fan Barcelona și visează să-l întâlnească pe Messi

Ingrid e fan Barcelona datorită lui Leo Messi. Puștoaica e fascinată de inteligența arătată pe teren de argentinian și speră să-l poată cunoaște într-o zi.

De la echipa de fotbal feminin a catalanilor, o admiră pe Aitana Bonmati, câștigătoare de Balon de Aur în 2023.

„O urmăresc cu mare drag pe Aitana Bonmati, mă inspiră. Mă regăsesc în modul ei de a juca, iar acest lucru mă motivează să devin o jucătoare la fel de completă ca ea.

FC Barcelona este echipa mea favorită, iar motivul principal este Lionel Messi, chiar dacă el nu mai joacă acolo.

De când l-am văzut jucând pe Messi m-am îndrăgostit de stilul lui unic, de inteligența în joc și de modul în care își folosește inteligența pe teren.

Într-o oarecare măsură, mă regăsesc în stilul lui de joc. Visul meu este să-l întâlnesc pe Messi pentru că și el reprezintă un exemplu pozitiv pentru mine, având un caracter puternic și un talent incredibil", a explicat Ingrid.