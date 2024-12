Încredere deplină în Șucu Ioan Andone , despre omul de afaceri: „Va duce Genoa între primele 6 cluburi din Italia!” + Ce spune despre Rapid

Ioan Andone (64 de ani) este convins că Dan Șucu (61 de ani) o va „transforma” pe Genoa într-o echipă de primele 6 locuri în Serie A.

Patronul Rapidului cocheta de mai mult timp cu ideea de a achiziționa un club important din Europa, iar acum deține 77% din acțiuni la Genoa.

Ioan Andone are încredere în Dan Șucu: „Va duce Genoa între primele 6 cluburi din Italia”

Ioan Andone a vorbit despre decizia omului de afaceri și a avut numai cuvinte de laudă pentru acesta.

„Nu mă așteptam ca un român să facă o investiție în cel mai vechi club italian, în Serie A, în primele 5 campionate din Europa.

El este un om de afaceri foarte calculat. E un om care va duce Genoa între primele 6 cluburi din Italia.

Trebuie să fim mândri că un român cumpără un club din Italia. A simțit-o ca pe o oportunitate, că o să fie un business bun”, a declarat Ioan Andone, potrivit as.ro.

De asemenea, „Fălcosul” este convins că Dan Șucu nu va renunța la Rapid, după ce a preluat Genoa.

„Va rămâne și aici, sunt convins că pasiunea i-a venit de la Rapid. An de an, Rapidul a cumpărat jucători foarte buni, are lot pentru a câștiga campionatul”.

Totodată, Andone este convins că Marius Șumudică nu va părăsi echipa curând, în ciuda faptului că giuleștenii au încheiat anul 2024 doar pe locul 8.

„Șumudică nu va lăsa Rapidul. Probabil, în vară, dacă nu vor fi mulțumiți de rezultatele pe care le au cu el, atunci poate va pleca”.

Obiectivul lui Dan Șucu la Genoa: „Mijlocul clasamentului în maximum doi ani”

Șucu spune că-și dorește să rezolve situația financiară dificilă în care se află Genoa, iar echipa să scape de grijile retrogradării și să se claseze „undeva pe locul 10”.

„Genoa se bazează pe cei 40 de milioane de euro care vin de la mine acum.

Ar trebui să reuşească, într-o perioadă rezonabilă de timp, un an, maximum doi, să reuşească să se echilibreze din punctul de vedere economic şi să-şi stabilizeze fără niciun fel de problemă ceea ce a realizat deja anul trecut, adică de a fi undeva spre mijlocul clasamentului, undeva pe locul 10.

Acesta este targetul pe care pe care mi l-au prezentat managerii de pe partea economică, sportivă şi împreună cu antrenorul, şi este un target cu care sunt de acord.

Obsesia mea în clipa de faţă este să reuşesc să am un club sănătos financiar şi economic, în general.

Prima rată pe care am trimis-o acolo imediat a fost «mâncată» într-o foarte mare parte de plăţi către finanţe, către taxe, de plăţi întârziate către bănci, către furnizori care nu nu-şi primiseră banii de mult.

Nu-ţi poţi permite să întârzii la bancă pentru că intri într-o situaţie în care îţi pierzi credibilitatea”, a declarat Dan Șucu, potrivit zf.ro