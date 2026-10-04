Superproiectul lui Ion Țiriac Noi detalii despre baza sportivă pe care o construiește: „Vom putea găzdui tot ce ne dorim”

George Cosac (58 de ani) a dezvăluit cum va arăta noua bază sportivă construită de Ion Țiriac, dedicată tenisului românesc.

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După ce omul de afaceri a transmis, în prima parte a anului, că plănuiește să mute turneul Țiriac Open la Otopeni, președintele Federației Române de Tenis a venit acum cu noi detalii despre stadiul proiectului.

George Cosac: „Se lucrează într-un ritm alert”

Cosac a transmis că proiectul include o arenă de 5.000 de locuri, la standardele cerute de ATP, care îi va permite României să găzduiască competiții importante.

„Se lucrează într-un ritm alert. Până la finalul anului viitor întreaga bază de tenis care va cuprinde și o arenă centrală de 5.000 de locuri va fi finalizată.

Promisiunile domnului Țiriac prind viață. Iar asta înseamnă enorm de mult pentru sportul alb, mai ales că suferim enorm în această zonă.

Până în prezent nu avem o bază care să îndeplinească aceste criterii de organizare a unor turnee importante sau meciuri din Cupa Davis ori Cupa Federației.

Complexul pe care-l va face domnul Țiriac va îndeplini toate condițiile cerute de ATP.

Va fi, de departe, cea mai frumoasă și mai modernă bază sportivă dedicată tenisului din România. Vom putea găzdui tot ce ne dorim, fără nicio derogare de la nimeni”, a declarat George Cosac, potrivit prosport.ro.

Printre investițiile în sport făcute de miliardarul român se mai numără și patinoarul din Otopeni, aflat chiar vizavi de baza sportivă pentru tenis, dar și Sala „Nadia Comăneci din același oraș, inaugurată în vara acestui an.

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