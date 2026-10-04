Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, le-a cerut suporterilor să rămână alături de echipa națională și de Gică Hagi înaintea meciului cu Suedia.

România - Suedia se joacă luni, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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România a pierdut primele trei meciuri din actuala ediție a Ligii Națiunilor, 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 cu Polonia.

Edi Iordănescu, apel înainte de România - Suedia: „Nu cer să uitați rezultatele”

Fostul selecționer a publicat o fotografie cu jucătorii României în fața suporterilor și a făcut trimitere la atmosfera creată în jurul echipei naționale la EURO 2024.

„Vedem echipa națională și suporterii ei. Împreună. Așa cum le stă bine. Așa cum ar trebui să fie mereu!

Dar dacă privim mai atent, vedem mult mai mult. Vedem «zidul galben». Puterea unei peluze. Forța unei națiuni care, atunci când crede în ceva, poate deveni extraordinară.

Vedem mii de oameni care, prin fotbal, au găsit un motiv să fie fericiți. Să uite, măcar pentru 90 de minute, de grijile, problemele și neajunsurile de acasă. Să simtă că aparțin unui întreg. Să fie din nou mândri că sunt români!

Adevărata putere a unei familii se măsoară atunci când lucrurile nu mai merg, când apar îndoielile, când e greu și când e nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem împreună”, a transmis Edi Iordănescu într-un mesaj postat pe Facebook.

FOTO. Polonia - România 6-0

Iordănescu a avut un mesaj direct și pentru Gică Hagi, aflat sub presiune după cele trei înfrângeri consecutive.

„Cu toții l-am iubit și îl iubim pe Gică Hagi. De atâtea ori am rostit numele lui cu admirație, cu emoție, cu mândrie. Ne-a oferit momente pe care nu le vom uita niciodată și a dus numele României atât de departe.

Haideți să fim și noi acum alături de el! Cu respect, cu încredere și cu susținere pentru tot ce a însemnat și înseamnă pentru fotbalul românesc”, a mai scris acesta.

Nu cer să uitați rezultatele, să ignorați greșelile sau să renunțați la exigență. Dimpotrivă! Dar vă cer să nu uităm nici ceea ce am trăit împreună. Pentru că, măcar pentru o vară, în Germania, acești băieți ne-au oferit ceva ce nu poate fi măsurat în puncte, clasamente sau statistici. Ne-au amintit cine suntem. Să fim mândri că suntem români. Edward Iordănescu, fost selecționer

Rezultatele României la EURO 2024:

România - Ucraina 3-0

Belgia - România 2-0

Slovacia - România 1-1

România - Olanda 0-3, în optimile de finală

Antrenorul a anunțat că va reveni la un meci al echipei naționale din postura de spectator.

„De când am plecat de la echipa națională, nu am mai văzut-o niciodată pe viu, de pe stadion. Nu am avut posibilitatea și, probabil, nici puterea…

Dar mâine voi fi acolo! Alături de băieți! Unele legături nu se încheie odată cu un contract. Iar dragostea pentru tricolor nu are nevoie de o funcție!

Mâine voi fi unul dintre voi. Un român care crede în România! Hai România!”, a încheiat Edi Iordănescu.

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