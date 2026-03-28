Țiriac Open ar putea avea o nouă casă VIDEO. Anunțul făcut de fostul mare tenismen: „Sperăm ca anul viitor să-l jucăm acolo”

Țiriac Open (ATP 250), turneul care îi poartă numele legendarului Ion Țiriac (86 de ani), ar putea avea o nouă casă începând cu anul 2027.

Omul de afaceri a anunțat că ia în calcul să mute competiția la Otopeni, unde ridică un complex cu facilități dedicate mai multor sporturi.

„Începem încă de anul acesta să facem rapid ceea ce nu necesită aprobări foarte mari pentru terenurile de tenis, sperând ca anul viitor să-l jucăm la Otopeni.

Având în vedere că vom construi un teren central provizoriu, cu 4.000 de locuri, ușor de realizat, până când vom finaliza proiectul complet în 2028.

Sper că până atunci vor fi gata și stadionul, și vestiarele, cu toate facilitățile necesare. După cum vedeți, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum le planifici.

Piscina, care trebuia finalizată la 31 decembrie, va fi gata abia pe 3 mai.

Piscina olimpică ridică din nou o problemă majoră: Federația de Natație nu vrea să o închirieze, iar Comitetul Olimpic Român la fel.

Costurile sunt între 7,5 și 8,5 milioane. Primăria Otopeni nu o preia, pentru că nu știe cum să gestioneze piscina de care are nevoie.

Suntem în niște situații aproape utopice, dar trebuie să le acceptăm așa cum sunt”, a declarat Ion Țiriac în cadrul conferinței de presă a Țiriac Open.

În acest an, turneul ce îi poartă numele legendarului tenismen se va desfășura în perioada 30 martie – 5 aprilie și se va juca la Centrul Național de Tenis, la fel ca anul trecut.

Ce va include complexul Țiriac City de la Otopeni

o academie de tenis cu 30 de terenuri;

un stadion de tenis;

un bazin de înot cu numele Cameliei Potec;

o sală de gimnastică dedicată Nadiei Comăneci;

clădiri rezidențiale

Investiția totală este estimată la aproximativ 150 de milioane de euro, iar zona pentru care au fost solicitate autorizații depășește 500.000 de metri pătrați.

